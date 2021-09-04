Астролог назвал самые стрессоустойчивые знаки Зодиака

Стрессы так давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, что порой мы их просто не замечаем.

Увы, это не значит, что они не оказывают на нас своего негативного воздействия, однако у каждого из нас своя степень противодействия физиологической реакции на переживания: одни легко впадают в панику и истерику, а другие держатся до последнего. Астролог Людмила Булгакова назвала самые стрессоустойчивые знаки Зодиака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрелец – самый оптимистичный знак Зодиака, поэтому разумно будет предположить, что они относятся к самым стрессоустойчивым знака Зодиака. Правда, это не значит, что представители знака презирают неприятности и никак на них не реагируют. Наоборот, в первый момент они впадают в настоящее отчаянье, когда им кажется, что мир рухнул – им главное "переспать" с возникшей проблемы, чтобы уже наутро – подобно неваляшке – вернуться в исходное, вертикальное и оптимистичное, состояние.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, будучи флегматиками по натуре, чересчур спокойны и медлительны, поэтому их "броню" довольно трудно пробить. Возможно, кто-то скажет, что представители знака – толстокожие натуры, но это не так, просто их реакции замедлены и они не так быстро реагируют на стрессы, как другие. А когда до них наконец дойдет вся проблематичность происходящего, вполне может оказаться, что неприятность рассосалась сама собой. Возможно, они правы в том, что реагируют на все случающееся с ними с отсрочкой?

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги своей стрессоустойчивостью обязаны своему же трудоголизму: им просто некогда впадать в отчаяние, потому что им все время необходимо крайне срочно что-то сдавать – проект, заказ, новую партию рукодельных товаров. Такой режим труда просто не позволяет представителям доходить до самого дна своих переживаний – им довольно быстро удается их "задушить" и, пока другие позволяют себе расслабиться и вдоволь пострадать, со спокойной душой жить дальше.

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