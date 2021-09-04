Народные приметы, обряды и обычаи 4 сентября

Если сплошной туман не исчезает после восхода солнца, то вскоре наступит переменчивая погода.
4 сентября церковь и верующие чтят память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, священномученика Горазда, епископа Богемского i Морава-Силезского, священномученика Афанасия, епископа, святителя Анфусы и его слуг: мучеников Харисима и неофитов, мученицы Евлалии, девы, Грузинской иконы Божией Матери.
4 сентября: церковный праздник
Мученики Агафоника, Зотик, Феопрепий (Боголип), Акиндин, Севериан, и прочие (305-311) приняли смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284-305). Мученик Агафоника происходил из знатного рода Гиппасиевого, жил в Никомидии.
Будучи осведомленным в Священном Писании, он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и самого председательствующего в Сенате (принцепса). Комит Евтолмий, посланный в Понтийской (Причерноморской) страны, в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, отказавшихся принести жертву идолам, а самого Зотика взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил мученика Агафоника, Феопрепия, Акиндина и Севериана.
После пыток Евтолмий повел мучеников во Фракию на суд императора, но по дороге, в местности потами, умертвил мучеников Зотика, Феопрепия и Акиндина, поскольку они не могли дальше идти за колесницей правителя из-за полученных ими во время пыток раны. Мученик Севериан был убит в Халкидоне, а мученик Агафоника с другими усечены мечом, по приказу императора, в Силиврии.
Мощи мученика Агафоника в церкви в честь его имени в 1200 году в Константинополе видел украинский паломник Антоний.
4 сентября: народные традиции
В этот день должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют начальные лету паутины. Если сеть прилипает к растениям — к теплу. Мало паутины — к сухой осени.
Также существовало поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей. А еще пытаются различные мифические существа затянуть в гущу путника или украсть малыша у матери.
4 сентября: что стоит сделать
Мужчины в этот день выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.
4 сентября: украинские народные приметы
- Если сплошной туман не исчезает после восхода солнца, то вскоре наступит переменчивая погода.
- С ночи не появилась роса, а по низовьях форуме тумана на непогоду.
- Если во время дождя пауки плетут свои сети — дождь вскоре прекратится.
- На растениях нацеплено много паутины — теплая погода сохранится.
4 сентября: что категорически запрещено делать
- веселиться;
- устраивать гуляния;
- грешить.
Читайте также:
- Ретроградный Плутон: дата и влияние
- Ретроградный Юпитер 2021: что стоит сделать и чего следует избегать
- Меркурий перестал быть ретроградным: что стоит сделать и чего избегать