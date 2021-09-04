Народные приметы, обряды и обычаи 4 сентября

Если сплошной туман не исчезает после восхода солнца, то вскоре наступит переменчивая погода.

4 сентября церковь и верующие чтят память мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголипа), Акиндина, Севериана и других, священномученика Горазда, епископа Богемского i Морава-Силезского, священномученика Афанасия, епископа, святителя Анфусы и его слуг: мучеников Харисима и неофитов, мученицы Евлалии, девы, Грузинской иконы Божией Матери.

4 сентября: церковный праздник

Мученики Агафоника, Зотик, Феопрепий (Боголип), Акиндин, Севериан, и прочие (305-311) приняли смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284-305). Мученик Агафоника происходил из знатного рода Гиппасиевого, жил в Никомидии.

Будучи осведомленным в Священном Писании, он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и самого председательствующего в Сенате (принцепса). Комит Евтолмий, посланный в Понтийской (Причерноморской) страны, в местности Карпен распял учеников христианина Зотика, отказавшихся принести жертву идолам, а самого Зотика взял с собой. В Никомидии Евтолмий схватил мученика Агафоника, Феопрепия, Акиндина и Севериана.

После пыток Евтолмий повел мучеников во Фракию на суд императора, но по дороге, в местности потами, умертвил мучеников Зотика, Феопрепия и Акиндина, поскольку они не могли дальше идти за колесницей правителя из-за полученных ими во время пыток раны. Мученик Севериан был убит в Халкидоне, а мученик Агафоника с другими усечены мечом, по приказу императора, в Силиврии.

Мощи мученика Агафоника в церкви в честь его имени в 1200 году в Константинополе видел украинский паломник Антоний.

4 сентября: народные традиции

В этот день должны появиться первые осенние заморозки, которые способствуют начальные лету паутины. Если сеть прилипает к растениям — к теплу. Мало паутины — к сухой осени.

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Также существовало поверье, что в этот день ходит нечисть, леший бегает от дома к дому и разбрасывает сено, смеется, пугает людей. А еще пытаются различные мифические существа затянуть в гущу путника или украсть малыша у матери.

4 сентября: что стоит сделать

Мужчины в этот день выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.

4 сентября: украинские народные приметы

Если сплошной туман не исчезает после восхода солнца, то вскоре наступит переменчивая погода.

С ночи не появилась роса, а по низовьях форуме тумана на непогоду.

Если во время дождя пауки плетут свои сети — дождь вскоре прекратится.

На растениях нацеплено много паутины — теплая погода сохранится.

4 сентября: что категорически запрещено делать

веселиться;

устраивать гуляния;

грешить.

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