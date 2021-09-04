Народні прикмети, обряди і звичаї 4 вересня

Якщо суцільний туман не зникає після сходу сонця, то незабаром наступить мінлива погода.

4 вересня церква та віряни вшановують пам'ять мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепiя (Боголiпа), Акиндина, Северiана та інших, священномученика Горазда, єпископа Богемського i Мораво-Силезького, священномученика Афанасiя, єпископа, преподобної Анфуси та її слуг: мучеників Харисима i Неофiта, Мучениці Євлалiї, дiви, Грузинської iкони Божої Матерi.

4 вересня: церковне свято

Мученики Агафоник, Зотик, Феопрепiй (Боголiп), Акиндин, Северiан та iнші (305-311) прийняли смерть за Христа під час правління імператора Максиміана (284-305). Мученик Агафоник походив зі знатного роду Гіппасієвого, жив в Нікомидії.

Будучи обізнаним у Священному Писанні, він навернув до віри в Христа багатьох язичників, зокрема і самого головуючого в Сенаті (принцепса). Комит Евтолмій, посланий до Понтійської (Причорноморської) країни, в місцевості Карпен розіп'яв учнів християнина Зотика, що відмовилися принести жертву ідолам, а самого Зотика взяв із собою. У Нікомидії Евтолмій схопив мученика Агафоника, Феопрепія, Акиндина і Северіана.

Після катувань Евтолмій повів мучеників у Фракію на суд імператора, але по дорозі, в місцевості Потама, умертвив мучеників Зотика, Феопрепія і Акиндина, оскільки вони не могли далі йти за колісницею правителя через отримані ними під час катувань рани. Мученик Северіан був убитий в Халкідоні, а мученик Агафоник з іншими усічені мечем, за наказом імператора, в Силиврії.

Мощі мученика Агафоника в церкві на честь його імені в 1200 році в Константинополі бачив український прочанин Антоній.

4 вересня: народні традиції

Цього дня повинні з'явитися перші осінні приморозки, котрі сприяють початкові льоту павутини. Якщо павутиння прилипає до рослин — на тепло. Мало павутиння — до сухої осені.

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Також існувало повір’я, що в цей день ходить нечисть, лісовик бігає від хати до хати і розкидає сіно, сміється, лякає людей. А ще намагаються різні міфічні істоти затягнути в гущавину подорожнього або вкрасти малюка у матері.

4 вересня: що варто зробити

Чоловіки цього дня виходили стерегти своє добро. Вони одягали кожух навиворіт, змінювали взуття з ноги на ногу, а кочергою окреслювали коло, в яке потім сідали.

4 вересня: українські народні прикмети

Якщо суцільний туман не зникає після сходу сонця, то незабаром наступить мінлива погода.

З ночі не з'явилася роса, а по низов'ях немає туману на негоду.

Якщо під час дощу павуки плетуть свої тенета — дощ невдовзі припиниться.

На рослинах начеплено багато павутиння — тепла погода утримається.

4 вересня: що категорично заборонено робити

веселитися;

влаштовувати гуляння;

грішити.

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