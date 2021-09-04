Астрологічний прогноз на 4 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягти, щоб пощастило в роботі і коханн? На роботу якій частині організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Прогноз дня: цього дня варто уникати хвилювань — нестійкий емоційний фон може негативно позначитися на поточних справах і взаєминах із людьми. Той, хто зможе відсторонитися від повсякденної суєти, з великою часткою ймовірності отримає відповідь на запитання яке давно не дає спокою. Потрібно відмовитися від втілення в життя нових справ, зате старі можна спокійно продовжувати і закінчувати.

Символ дня: жезл.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: енергійний, сприятливий для активних дій день.

Число дня: 9.

Колір дня: синій, волошковий, сапфіровий.

Камені дня: ліловий прозорий аметист, гіпс, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: ноги нижче колін.

Хвороби дня: необхідно знизити фізичну активність, яка може стати причиною травм ніг — біг і стрибки краще замінити йогою і пілатесом.

Слова дня: дотримання своєї мети.

Геометрична фігура дня: трикутник.

Шлюб і взаємини дня: від з'ясування стосунків із близькою людиною краще відмовитися.

Містика дня: бажано працювати з енергією води: медитувати, очищати будинок і предмети, якими людина часто користується.

Табу дня: важливо побоюватися протягів і вогкості, вони можуть негативно позначитися не тільки на здоров'ї, але і на наступних життєвих подіях.

Які люди народжуються цього дня: на світ з'являються люди з високо розвиненим інтелектом, вмінням міркувати і аналізувати факти, які стають їм відомі. Вони також цікавляться магією і езотерикою, а іноді і отримують від природи здібності, що дозволяють їм володіти цими вміннями професійно.

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