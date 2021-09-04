Астрологический прогноз на 4 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: в этот день стоит избегать волнений – неустойчивый эмоциональный фон может негативно сказаться на текущих делах и отношениях с людьми. Тот, кто сможет отстраниться от повседневной суеты, с большой долей вероятности получит ответ на давно не дающий покоя вопрос. Нужно отказаться от воплощения в жизнь новых дел, зато старые можно спокойно продолжать и заканчивать.

Символ дня: жезл.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: энергичный, благоприятный для активных действий день.

Число дня: 9.

Цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Камни дня: лиловый прозрачный аметист, селенит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: ноги ниже колен.

Болезни дня: необходимо снизить физическую активность, которая может стать причиной травм ног – бег и пружки лучше заменить йогой и пилатесом.

Слова дня: следование своей цели.

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: от выяснения отношений с близким человеком лучше отказаться.

Мистика дня: желательно работать с энергией воды: медитировать, очищать дом и предметы, которыми человек часто пользуется.

Табу дня: важно опасаться сквозняков и сырости, они могут негативно сказаться не только на здоровье, но и на последующих жизненных событиях.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются люди с высоко развитым интеллектом, умением размышлять и анализировать факты, которые становятся им известны. Они также интересуются магией и эзотерикой, а иногда и получают от природы способности, позволяющие им владеть этими умениями профессионально.

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