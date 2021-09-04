Три знака, которым нужно завершить начатые ранее дела

День удачного начала новых дел – профессиональных, финансовых и бизнес-проектов, к реализации которых можно приступать смело и решительно. Правда, необходимо будет соблюсти важное условие – довести до логического конца текущие рабочие вопросы, чтобы они не тормозили движение вперед.

Сегодня, 4 сентября, подтянуть профессиональные "хвосты" рекомендуется всем, но трем знакам Зодиака – особенно.

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые всегда спешат вперед, оставляя массу проектов незавершенными только потому, что они к ним перегорели, на этот раз придется взять себя в руки и усилием воли довести до ума все находящиеся в работе дела. Если этого не сделать, могут возникнуть проблемы с начальством или заказчиками, которые будут недовольны таким положением дел.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам, которым доработать уже существующие проекты мешает классическая безалаберность, необходимо составить подробный план на день и тщательно его придерживаться. Так они успеют закрыть заброшенные в дальний ящик дела – это необходимо для того, чтобы в будущем не попасть в цейтнот, который не только измотает морально и физически, но и застопорит важный проект.

Дева (24.08 – 23.09)

Девы – так уж они устроены – обычно доводят до конца начатые дела, да и вообще не терпят никакого беспорядка, но на этот раз у них, видимо, что-то пойдет не так и часть работы останется незавершенной. Сложившаяся ситуация может ввергнуть представителей знака в панику и отчаяние, и они со свойственной им дотошностью и методичностью начнут разгребать завалы, что им удастся сделать с блеском.

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