На 1+1 стартует пятый сезон легендарного шоу "Танцы со звездами"

На 1+1 стартует пятый сезон легендарного шоу "Танцы со звездами"

В "Танцах со звездами" — еще одна легенда — американский одессит Макс Чмерковский.

Уже в это воскресенье на 1+1 стартует пятый сезон легендарного шоу "Танцы со звездами". Большинство новых профессиональных хореографов, новая креативная продюсер и новый член жюри. А кроме того, впервые в истории украинских бальных танцев каждый украинец сможет попасть на престижный танцевальный турнир в Великобритании — "Блэкпул" — бесплатно, благодаря своему таланту. Обо всех секретах любимого семейного шоу говорилось в сюжете ТСН.19 30 3 сентября.

Атмосфера бальных танцев — снова на 1+1. 14 звезд украинского спорта, шоу-бизнеса и кино будут соревноваться на паркете "Танцев со звездами" уже в это воскресенье. Лозунг пятого сезона — танцуй сердцем.

В "Танцы со звездами" возвращается самый известный хореограф Украины — Елена Коляденко. Вместе с Еленой Шоптенко они провели кастинг танцоров со всей Украины, чтобы выбрать только лучших.

В "Танцах со звездами" — еще одна легенда — американский одессит Макс Чмерковский. Он 14 раз участвовал в "Танцах звездами" в США. Теперь — вместе с Екатериной Повар и Владом Ямой судить украинские "Танцы".

И — впервые в истории "Танцев со звездами" каждый украинец, которому исполнилось 18 лет, может выиграть поездку на престижный бальный турнир — Блэкпул. Благодаря меценату Андрею Мацола. Для этого нужно скачать видео танцев вашей пары на сайт 1+1. Хореографы проекту выберут 5 лучших пар, которые выступят в прямом эфире Танцев. Тандем-победитель представит Украину на турнире в Великобритании.

Праздник танца и эмоций — на 1+1 еженедельно вечером, сразу после программы ТСН. Неделя.

Напомним, недавно об интересном инциденте на репетициях рассказала участница шоу. Lida Lee поделилась, что-то со своим партнером они на ощупь искали выход из балетной залы.

Напомним, недавно украинская певица и участница "Танцев со звездами" Евгения Власова рассказала, вернется на большую сцену. Также она призналась, что на шоу согласилась сразу прийти, ее практически не уговаривали.

Новости Украины: "Танцы со звездами" возвращается на экраны - чем удивит новый сезон шоу

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