Гороскоп на 4 сентября для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро позволяют двигаться дальше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 4 сентября 2021 года рассказывает, что Девам следует искать партнеров, а Весам нужно проявить силу.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 4 сентября 2021 года для всех знаков зодиака — в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Паж мечей"
Впереди — испытания, но вы справитесь. В отношениях не стоит оскорблять партнера. Действуйте активно на работе.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Пятерка пентаклей"
Будет трудно. В любви возможные образы друг на друга. На работе лучше иметь запасы финансов.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Семерка кубков"
Определитесь с тем, что вы хотите. В любви не ищите приключений. На работе не рассказывайте о своих эмоциях.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Четверка мечей"
Иногда стоит брать паузу. В отношениях скройте ваши чувства. В движении по карьерной лестнице лучше сделать перерыв.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Король кубков"
Чувства не дают вас покоя. В любви прислушайтесь к мудрому совету. Действуйте активно на работе.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Двойка кубков"
Ищите партнеров. В отношениях ищите не только партнера или партнершу, но и единомышленника. На работе не стоит сразу браться за большой проект.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Сила"
Действуйте и побеждайте. В отношениях продемонстрируйте характер. А в рабочих вопросах пора для профессионализма.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Четверка жезлов"
Ищите партнеров. В отношениях действуйте "с огоньком". На работе наступил хорошее время, чтобы продемонстрировать проактивность.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Влюбленные"
Вы должны сделать выбор, поэтому помните о последствиях. В отношениях добавьте огня. А на работе ищите партнеров.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Десятка кубков"
Наслаждайтесь тем, что имеете. В отношениях ожидайте на улучшение. А на работе не стоит рассказывать об отношениях.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Влюбленные"
В движении друг к другу надейтесь на лучшее. Растворитесь в любви. На работе нужно будет сделать выбор.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Двойка мечей"
Вы знаете, что делать, но не хотите действовать. В любви может быть больно. Докажите, что есть сила на работе.
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