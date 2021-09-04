4 сентября: какой сегодня день, праздник, приметы, традиции, День ангела

30 лет назад в этот день над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят желто-голубой флаг.

Какой сегодня день

В субботу, 4 сентября, в мире отмечают Всемирный день тхэквондо и Всемирный день бороды. В Украине в этот день празднуют День таможенного брокера, в Аргентине — День секретарей, День иммигранта и День комиксов, в США — День газеты и газетных перевозчиков, Национальный день дикой природы и Национальный день ореха макадамии, в Иране — День кооперации, в Молдове — День работника таможенной службы, в Армении — день спасателя, в Канаде — Национальный день осведомленности о поликистозе почек.

Всемирный день бороды / urbantalents.com

Памятные даты 4 сентября

1837 — американский изобретатель Сэмюэл Морзе разработал электромеханический телеграфный аппарат для передачи и приема сообщений знаками (азбука Морзе).

1885 — в Нью-Йорке открылось первое в США кафе самообслуживания.

1886 — последний американский индеец — воин, Джеронимо сдался в Аризоне. После заключения он стал фермером и советником армии США.

1888 — американец Джордж Истмен получил патент на фотокамеру, которая работала на пленке, скручивалась в рулон, и зарегистрировал свою торговую марку — "Кодак".

1991 — над зданием Верховной Рады в Киеве впервые поднят желто-голубой флаг.

КГГА

Церковный праздник сегодня 4 сентября

Православная церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника Никомидийского, потерпевшего страдания за веру Христову в 4 веке. Мученик Агафоник принял смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284-305). Он происходил из знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и самого первого из члена Сената (принцепса).

Святому Агафоник традиционно молятся об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.

https://azbyka.ru/

Что нельзя делать в этот день

Нельзя долго работать на кухне

Нельзя ходить босиком по траве

Нельзя ходить в лес

Нельзя употреблять матерные слова

Нельзя много есть

Нельзя брать и давать деньги в долг

Нельзя выходить на улицу после захода солнца

Нельзя громко веселиться

Приметы на 4 сентября

Этот день в древности называли "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потехи лешего". В этот день лешие могут позволять себе приходить в гости и делать пакости: "На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы по сараям".

Различные мифические существа могут затянуть в гущу путника или украсть малыша у замечтавшейся матери. Огуменник поджигает снопы, а мужчины выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.

День солнечный — к теплой осени.

Много грибов в лесу — к плохой рыбалке.

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней.

Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.

Тепло и паутина летит — к хорошей осени.

Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

Если филин ухает возле дома, то где-то неподалеку бродит лесной дух.

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Именины 4 сентября

День ангела (именины) сегодня, 4 сентября, празднуют: Александр, Алексей, Ариадна, Афанасий, Василий, Иван, Иларион, Макар, Михаил, Федор, Феликс.

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