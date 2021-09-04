Астрологиня назвала найбільш стресостійкі знаки зодіаку

Стреси так давно стали невід'ємною частиною нашого життя, що часом ми їх просто не помічаємо.

На жаль, це не означає, що вони не здійснюють на нас свого негативного впливу, проте у кожного з нас свій ступінь протидії фізіологічної реакції на переживання: одні легко впадають в паніку і істерику, а інші тримаються до останнього. Астрологиня Людмила Булгакова назвала найбільш стресостійкі знаки зодіаку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрілець — найоптимістичніший знак зодіаку, тому розумно буде припустити, що вони належать до найбільш стресостійких знаків зодіаку. Щоправда, це не означає, що представники знака зневажають неприємності і ніяк на них не реагують. Навпаки, в першу мить вони впадають у такий відчай, коли їм здається, що світ завалився — їм головне "переспати" з виниклою проблемою, щоб вже на ранок — подібно івану-покивану — повернутися у вихідний, вертикальний і оптимістичний, стан.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, будучи флегматиками за натурою, надто спокійні і повільні, тому їхню "броню" досить важко пробити. Можливо, хтось скаже, що представники знака — товстошкірі натури, але це не так, просто їхні реакції уповільнені і вони не так швидко реагують на стреси, як інші. А коли до них нарешті дійде вся проблематичність того, що відбувається, цілком може виявитися, що неприємність розсмокталася сама собою. Можливо, вони мають рацію в тому, що реагують на все, що трапляється з ними, з відтермінуванням?

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги своєю стресостійкістю зобов'язані своєму ж трудоголізму: представникам знака просто ніколи впадати у відчай, тому що їм весь час необхідно вкрай терміново щось здавати — проєкт, замовлення, нову партію рукодільних товарів. Такий режим праці просто не дозволяє представникам доходити до самого дна своїх переживань — їм досить швидко вдається їх "задушити" і, поки інші дозволяють собі розслабитися і вдосталь постраждати, зі спокійною душею жити далі.

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