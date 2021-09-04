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Астрологиня назвала найбільш стресостійкі знаки зодіаку

Астрологиня назвала найбільш стресостійкі знаки зодіаку

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Стреси так давно стали невід'ємною частиною нашого життя, що часом ми їх просто не помічаємо.

На жаль, це не означає, що вони не здійснюють на нас свого негативного впливу, проте у кожного з нас свій ступінь протидії фізіологічної реакції на переживання: одні легко впадають в паніку і істерику, а інші тримаються до останнього. Астрологиня  Людмила Булгакова назвала найбільш стресостійкі знаки зодіаку.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрілець — найоптимістичніший знак зодіаку, тому розумно буде припустити, що вони належать до найбільш стресостійких знаків зодіаку. Щоправда, це не означає, що представники знака зневажають неприємності і ніяк на них не реагують. Навпаки, в першу мить вони впадають у такий відчай, коли їм здається, що світ завалився — їм головне "переспати" з виниклою проблемою, щоб вже на ранок — подібно івану-покивану — повернутися у вихідний, вертикальний і оптимістичний, стан.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, будучи флегматиками за натурою, надто спокійні і повільні, тому їхню "броню" досить важко пробити. Можливо, хтось скаже, що представники знака — товстошкірі натури, але це не так, просто їхні реакції уповільнені і вони не так швидко реагують на стреси, як інші. А коли до них нарешті дійде вся проблематичність того, що відбувається, цілком може виявитися, що неприємність розсмокталася сама собою. Можливо, вони мають рацію в тому, що реагують на все, що трапляється з ними, з відтермінуванням?

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги своєю стресостійкістю зобов'язані своєму ж трудоголізму: представникам знака просто ніколи впадати у відчай, тому що їм весь час необхідно вкрай терміново щось здавати — проєкт, замовлення, нову партію рукодільних товарів. Такий режим праці просто не дозволяє представникам доходити до самого дна своїх переживань — їм досить швидко вдається їх "задушити" і, поки інші дозволяють собі розслабитися і вдосталь постраждати, зі спокійною душею жити далі.

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