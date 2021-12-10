Рятувальникам довелося ліквідовувати витік мастил після аварії маршруток і мікроавтобуса на трасі з Борисполя

В аварії 4 людини отримали різні ушкодження.

Величезний затор на трасі Бориспіль-Київ спровокувала аварія одразу двох маршруток і мікроавтобуса. Проте станом на зараз трасу розблокували.

Про це повідомляє кореспондент ТСН Антон Страшко із місяці пригоди.

Одну із автівок довелося штовхати до узбіччя, вона не на ходу. Все сталося близько до аеропорту Бориспіль у напрямку Києва. Як розповідає один із учасників аварії, він пригальмував перед іншою дрібною аварією. В цей час позаду пригальмував водій однієї з маршруток, але ще одна маршрутка, яка їхала із іншої області, загальмувати не встигла і увігналася у маршрутку попереду, а та вже за інерцією в’їхала в автівку попереду.

В першому мікроавтобусі були водій і пасажир, а ось у двох маршрутках позаду було більше людей. З них одразу 4 людини звернулися по медичну допомогу – їм від 19 до 40 років. Як зазначили в поліції, загрози їхньому життю немає.

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Додалося роботи і рятувальникам, після аварії сталися витік авторідин. Тож їм довелося спершу засипати трасу, а потім і змивати розлив.

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