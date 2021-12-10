Водій вантажівки у Дніпрі під час маневрів протаранив теплотрасу, будинок і кіоск, ледь об’їхав палац культури

Водій вантажівки у Дніпрі під час маневрів протаранив теплотрасу, будинок і кіоск, ледь об’їхав палац культури

Вантажівку патрульні наздогнали вже на виїзді з міста.

Вночі водій ваговоза влаштував трощу у спальному районі Дніпра.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

Серед ночі зніс трубу теплотраси, втім коли звідти забив фонтан окропу, не зупинився. Почав здавати задом і врізався у балкон житлового будинку, а наступним був хлібний кіоск, під час невдалого маневру водій зніс його частину. Минулося без жертв, бо всередині нікого не було.

Свідки намагалися зупинити водія, та він на це не зважав. Коли виїжджав з двору, ледь не протаранив ще й палац культури.

Вантажівку патрульні наздогнали вже на виїзді з міста. 56-річний водій не зміг нічого пояснити. Попередній огляд показав, він не п’яний. Нині перевіряють, чи не був під впливом наркотиків. У чоловіка забрали водійське посвідчення. Через його нічні пригоди жителі чотирьох будинків лишились без теплопостачання.

Новини Дніпра: вночі водій ваговоза влаштував трощу у спальному районі

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