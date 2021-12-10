Водитель грузовика в Днепре во время маневров протаранил теплотрассу, дом и киоск, едва объехал дворец культуры

Водитель грузовика в Днепре во время маневров протаранил теплотрассу, дом и киоск, едва объехал дворец культуры

Грузовик патрульные догнали уже на выезде из города.

Ночью водитель грузовика устроил трощу в спальном районе Днепра.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Среди ночи снес трубу теплотрассы, впрочем, когда оттуда забил фонтан кипятка, не остановился. Начал сдавать задом и врезался в балкон жилого дома, а следующим был хлебный киоск, во время неудачного маневра водитель снес его часть. Прошло без жертв, потому что внутри никого не было.

Свидетели пытались остановить водителя, но он на это не считался. Когда уезжал со двора, чуть не протаранил еще и дворец культуры.

Грузовик патрульные догнали уже на выезде из города. 56-летний водитель не смог ничего объяснить. Предварительный обзор показал, что он не пьян. Сейчас проверяют, не был ли он под влиянием наркотиков. У мужчины забрали водительское удостоверение. Из-за его ночных приключений жители четырех домов остались без теплоснабжения.

Новости Днепра: ночью водитель тяжеловоза устроил трощу в спальном районе

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