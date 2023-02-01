Шкодять вухам та чадять газом: чи можна генератори ставити на балконах

Під час відключення електроенергії в Києві, а воно триває не менше чотирьох годин, столичні вулиці нагадують велетенський вулик, в якому гудуть не бджоли, а генератори. Одне діло просто пройти по вулиці і зовсім інше - перебувати декілька годин в приміщені, де працює поруч декілька генераторів. В соціальних мережах обговорюють шкідливість генераторів і навіть можливість частково втратити від них слух.

Сайт ТСН.ua поцікавився, наскільки справді шкідливі генератори та як вони мають правильно працювати.

В Держпродспоживслужбі Києва зазначають, що не слід забувати - в країні йде війна, на жаль, ворог вирішив знищити наші мережі і об’єкти критичної інфраструктуру міста завдяки ракетним ударам по місту. Тому наша енергетична система моделюється виключно по-новому. А генератори - це тимчасові прилади, які дозволяють працювати бізнесу і забезпечують життєдіяльність міста і не лише Києва.

Чим шкідливі генератори?

Водночас Держпродспоживслужбі столиці визнають, що генератори шкодять здоров’ю громадян.

"Звук від генератора – це звук безпеки та нашого успіху. Тому, саме так до нього потрібно ставитись, а не як просто до шуму, який дратує. Тим більше, що він не постійний - генератор працює поки немає електроенергії, - розповідає сайту ТСН.ua Олег Рубан, начальник головного управління Держпродспоживслужби Києва – А щодо небезпеки для здоров’я громадян від генераторів, то вона дійсно є. Це перш за все вихлопні гази, які виходять від генератора – і без різниці, чи він дизельний, чи бензиновий. Чадний газ від пристрою – шкідливо впливає на здоров’я людини. Тому встановлювати генератор потрібно далеко від місця перебування людей і його розміщення узгоджувати з балансоутримувачем територій та будівель, а також з мешканцями".

Олег Рубан зазначає, що постійний шум від генераторів шкідливо впливає на слух людини.

"Сучасні генератори не перевищують 60 децибел, але є деякі варіанти китайського та іншого виробництв, які працюють зі значним перевищенням нормативів по шуму. Тому, при запуску в роботу, потрібно дуже правильно вирішувати місце розміщення такого генератора – подалі від помешкань городян. А також захищати генератор шумозахисними ізоляційними контурами - спеціальний короб, який зменшить різкий звук від генератора", - розповідає Олег Рубан.

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Як часто скаржаться на шум кияни?

Тим не менш, він підтверджує, що до служби дуже часто надходять скарги киян на роботу генераторів поруч з вікнами житлових будинків.

"Так, ми отримуємо скарги на роботу генераторів. В день надходить по 10-20 скарг. Наші співробітники виїжджають на місце разом з представниками районних адміністрацій і радимо власнику, як правильно організувати роботу генератора. Просимо людей набратись витримки, адже генератори, то наш порятунок і запорука успіху в цій війні. Всі проблемні питання можна вирішити шляхом конструктивного діалогу між мешканцями, балансоутримувачем та власником генератору», - додає Олег Рубан.

За його словами, в великих торгівельних мережах та супермаркетах встановлюють генератори на спеціальних причепах. Вони працюють поодаль від житлових будинків. Генератори обладнанні шумозахисними ізоляційними контурами, які зменшують шум.

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Чи можна ставити генератор на балконі

В соціальних мережах періодично обговорюють фото - як використовують генератори кияни. А вони їх ставлять на балконах, а також на тротуарах поруч з будинком, протягуючи провід до квартири на горішньому поверсі.

Встановлювати генератор на балконі та протягувати від нього провід на горішній поверх – це пожежонебезпечно. Тут потрібно розбиратися в кожному випадку окремо, та вирішувати такі моменти з балансоутримувачем будівлі. Можливо, можна поставити генератор на тротуарі, але провід від нього провести в інший спосіб, не повітряним шляхом, бо це небезпечно, - зазначає Олег Рубан. – Тому, якщо у людей є скарги на роботу генераторів, вони можуть звертатися до Держпродспоживслужби, або на будь-яку гарячу лінію – такі звернення перенаправляють до нас".

Фото із соціальних мереж

В ДСНС Києва кажуть, що законодавчих документів або нормативів стосовно використання генераторів наразі не має. Тому, коли до рятувальників звертаються з проханням провести перевірку порушень по використанню генераторів, вони цього не можуть зробити.

"Ми можемо лише надавати рекомендації по використанню генераторів, опираючись на інструкцію від виробників. Але це лише рекомендації, а не правила. Тому ми рекомендуємо встановлювати їх не менше 6 метрів від будівлі, наголошуємо, що їх категорично не можна використовувати в приміщеннях та на балконах будинків. Чадний газ від генератора, навіть при закритих вікнах, вітром може затягувати у приміщення", - пояснили сайту ТСН.ua в ДСНС Києва.

Нагадаємо, під Києвом через генератор загинули господар будинку та його гості.

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