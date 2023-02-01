Вредят ушам и чадят газом: можно ли генераторы ставить на балконах

При отключении электроэнергии в Киеве, а оно длится не менее четырех часов, столичные улицы напоминают гигантский улей, в котором гудят не пчелы, а генераторы. Одно дело просто пройти по улице и совсем другое – находиться несколько часов в помещении, где работает рядом несколько генераторов. В социальных сетях обсуждают вредоносность генераторов и даже возможность частично потерять от них слух.

Сайт ТСН.ua поинтересовался, насколько вредны генераторы и как они должны правильно работать.

В Госпродслужбе Киева отмечают, что не следует забывать — в стране идет война, к сожалению, враг решил уничтожить наши сети и объекты критической инфраструктуры города благодаря ракетным ударам по городу. Потому наша энергетическая система моделируется исключительно по-новому. А генераторы – это временные приборы, позволяющие работать бизнесу и обеспечивающие жизнедеятельность города и не только Киева.

Чем вредны генераторы?

В то же время Госпродпотребслужбе столицы признают, что генераторы вредят здоровью граждан.

"Звук от генератора – это звук безопасности и нашего успеха. Поэтому именно так к нему нужно относиться, а не как просто к раздражающему шуму. Тем более, что он не постоянный — генератор работает пока нет электроэнергии, — рассказывает сайту ТСН. ua Олег Рубан, начальник главного управления Госпродпотребслужбы Киева – А об опасности для здоровья граждан от генераторов, то она действительно есть – это прежде всего выхлопные газы, которые исходят от генератора – и без разницы, дизельный или бензиновый. газ от устройства – вредно влияет на здоровье человека, поэтому устанавливать генератор нужно вдали от места нахождения людей и его размещение согласовывать с балансодержателем территорий и зданий, а также с жителями".

Олег Рубан отмечает, что постоянный шум от генераторов вредно влияет на слух человека.

"Современные генераторы не превышают 60 децибел, но есть некоторые варианты китайского и других производств, которые работают со значительным превышением нормативов по шуму. Поэтому, при запуске в работу, нужно очень правильно решать место размещения такого генератора – подальше от помещений горожан. А также защищать генератор шумозащитными изоляционными контурами – специальный короб, который уменьшит резкий звук от генератора”, – рассказывает Олег Рубан.

Как часто жалуются на шум киевляне?

Тем не менее он подтверждает, что в службу очень часто поступают жалобы киевлян на работу генераторов рядом с окнами жилых домов.

"Так, мы получаем жалобы на работу генераторов. В день поступает по 10-20 жалоб. Наши сотрудники выезжают на место вместе с представителями районных администраций и советуем владельцу, как правильно организовать работу генератора. Просим людей набраться выдержки, ведь генераторы, то наше спасение и залог успеха в этой войне Все проблемные вопросы можно решить путем конструктивного диалога между жителями, балансодержателем и владельцем генератора", — добавляет Олег Рубан.

По его словам, в крупных торговых сетях и супермаркетах устанавливают генераторы на специальных прицепах. Они работают вдали от жилых домов. Генераторы оборудованы шумозащитными изоляционными контурами, уменьшающими шум.

Можно ли ставить генератор на балконе

В социальных сетях периодически обсуждают фото – как используют генераторы киевляне. А они их ставят на балконах, а также на тротуарах рядом с домом, протягивая провод в квартиру на верхнем этаже.

"Устанавливать генератор на балконе и протаскивать от него провод на верхний этаж – это пожароопасно. Здесь нужно разбираться в каждом случае отдельно и решать такие моменты с балансодержателем здания. Возможно, можно поставить генератор на тротуаре, но провод от него провести другим способом, не воздушным путем, потому что это опасно, — отмечает Олег Рубан. – Поэтому, если у людей есть жалобы на работу генераторов, они могут обращаться в Госпродпотребслужбу или на любую горячую линию – такие обращения перенаправляют к нам”.

Фото из социальных сетей

В ГСЧС Киева говорят, что законодательных документов или нормативов относительно использования генераторов пока нет. Поэтому когда к спасателям обращаются с просьбой провести проверку нарушений по использованию генераторов, они этого не могут сделать.

"Мы можем только давать рекомендации по использованию генераторов, опираясь на инструкцию от производителей. Но это только рекомендации, а не правила. Поэтому мы рекомендуем устанавливать их не менее 6 метров от здания, подчеркиваем, что их категорически нельзя использовать в помещениях и на балконах домов. Угарный газ от генератора, даже при закрытых окнах, ветром может затягивать в помещение", — пояснили сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Напомним, под Киевом из-за генератора погибли хозяин дома и его гости.

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