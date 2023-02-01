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Секс-насильство та знущання із дівчат на "п'яних" вечірках: молодикам вручили повістки

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
14к
Час на прочитання
1 хв
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Секс-насильство та знущання із дівчат на "п'яних" вечірках: молодикам вручили повістки

Фото: Національна поліція України

За інофрмацією ЗМІ, скандальні блогери родом з Івано-Франківської області.

Двом молодикам, які проходять у справі щодо "п'яних" вечірок у Києві, вручили підозри, ще шістьом - видали повістки до військкомату.

Про це Суспільному повідомило джерело в Нацполіції.

Нагадаємо, напередодні у Мережі з'явилися відео, на яких група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля. Відео показували на стримах та збирали за це донати.

На відео відразу відреагували правоохоронці. 1 лютого у Києві полція провела обшуки в організаторів так званих "п’яних вечірок". На цей час поліцейські уже встановили фігурантів та місця їхнього перебування. У межах розпочатого кримінального провадження проводяться необхідні слідчі та розшукові заходи у Києві та ще одному регіоні держави.

Відомо, що скандальні блогери родом з Івано-Франківської області, вони нібито недавно переїхали до столиці. 

Розбещували та знущались на камеру: поліція провела обшуки у організаторів скандальних вечірок

Розбещували та знущались на камеру: поліція провела обшуки у організаторів скандальних вечірок

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Дата публікації
Перегляди
14к
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