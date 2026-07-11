У Києві повністю відновили будинок, який два роки тому знищила Росія: який він має вигляд тепер (фото, відео)

Будинок, який відбудували після атаки РФ / © ТСН

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Цими днями минає рівно два роки від ще однієї страшної трагедії у Києві: 8 липня 2024 року ворог прицільно гатив по дитячій лікарні «Охматдит» та житлових будинках міста. А це — десятки потерпілих і загиблих. Будинок на Сирці, у який атакувала Росія тоді серйозно постраждав, а багато його мешканців загинуло. Зараз же його вдалось відновити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Кондрачук.

Відновлення будинку після обстрілів

З головою ЖБК «Сокіл» Тетяною Гладковою журналісти зустрічаються фактично біля повністю нової п’ятиповерхівки.

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«Боже, скільки ми з вами про це мріяли!», — емоційно каже під час зустрічі жінка.

Два роки тому, 8 липня 2024 року, цей житловий будинок ущент зруйнувала російська ракета. Тут в один момент трагічно загинули 13 сусідів, п’ятеро з яких — діти. Тоді третій і п’ятий під’їзди стояли повністю розірваними, а на місці четвертого під’їзду утворилася моторошна пустка.

З того часу журналісти зустрічалися з пані Тетяною багато разів — коли вона разом із сусідами, попри першочерговий страх, зневіру та гострий брак робочих рук (бо будівельників мобілізують безпосередньо на ходу), крок за кроком виборювала відновлення дому. Попри постійні аварійні знеструмлення, люди заходили до темного під’їзду, привозили генератори, аби забезпечити безперебійну роботу будівельного крана.

Будинок після атаки РФ / © ТСН

Голова кооперативу безперервно оббивала пороги кабінетів чиновників, щоб відбудувати споруду, адже мешканці категорично були за те, щоб повернутися саме сюди. Жінка водила до поруйнованих квартир європейських дипломатів і міжнародних журналістів — робила все, аби про цю п’ятиповерхівку на столичному Сирці ніхто не забув.

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Замість цегляної хрущовки — сучасний моноліт

Після проведення тривалих експертиз та державних тендерів будівельники зайняли цей майданчик лише за рік після прильоту — у червні 2025 року. Вцілілу частину будинку, який був зведений ще у 1960-х роках, надійно укріпили міцними залізними трубами. Робочі повністю демонтували зруйновані комунікації та залишки двох під’їздів. На їхньому місці залили новий фундамент і звели сучасний моноліт. Спочатку мешканцям обіцяли, що вже у червні 2026 року вони будуть у своїх домівках.

Наразі на календарі вже липень 2026-го. Тетяна Гладкова пояснює затримку погодою: «Була дуже холодна зима. Роботи не виконувалися практично два місяці».

Натепер у будинку тривають внутрішні соціальні ремонти. Тут за кошт бюджету замінюють пошкоджені газові плити, ванни, вікна та двері, встановлюють нові світильники та стелять лінолеум. А зашпакльовані тріщини на стінах тепер ховають білі шпалери.

Досвід Голосієва: відновлення після вибуху

Практично ідентичні зелені шпалери наразі клеять в аналогічній п’ятиповерхівці на столичному Голосієві. Будівельні малярки запевняють власників: «За тиждень прийдете — і вся стеля буде вже біленька. І лінолеум буде, і двері будуть — зайдете нарешті жити».

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Раніше цегляний під’їзд цієї хрущовки тепер теж став монолітним. Його активно відбудовують після прильоту того ж самого ранку 8 липня 2024 року. Поруч із торцевою стіною будинку тоді впав великий уламок російської ракети. Усі мешканці цього під’їзду дивом вціліли, але їхнє майно або вщент вигоріло після пожежі, або ж було повністю залите водою під час гасіння. Власниця пошкодженої квартири Олена Гончарова щиро дякує маляркам за відновлення оселі. Ті зізнаються: «Я дуже багато років працюю в будівельній сфері, але вкрай рідко буває, коли господарі кажуть просто „дякую“».

Проте у людей залишається багато побутових питань. Пані Олена бідкається, що залишилася без жодних меблів: «Просто от я думаю: я заїду — і як мені спати? А борщ де різати?». На це питання у влади є чітка юридична відповідь.

Олександр Акімов, директор КП «Житлоінвестбуд-УКБ»: «Згідно з розпорядженням, ми відновлюємо виключно те, що було пошкоджено в конструкціях. Комплектування квартир меблями не входить до затвердженого бюджету конкретного будинку».

Багатоповерхівки, де внаслідок ударів постраждали саме тримальні несучі конструкції, на офіційний запит міста відбудовує комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ». Його керівник наводить офіційну статистику: за чотири роки великої війни в столиці повністю відновили 31 пошкоджений будинок. Ще на 46 об’єктах роботи наразі безперервно тривають. Щонайменше третину з них планують повністю здати в експлуатацію до кінця поточного року.

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Брак коштів та проблема «нічийної» стіни

Мешканці будинку на Сирці дуже сподіваються, що зможуть остаточно заїхати у свої квартири до початку осені. Але проблеми все одно залишаються. Серед головних викликів для людей зостається відновлення пошкодженої вибухом підпірної стінки біля багатоповерхівки.

Спочатку виявилося, що ця конструкція взагалі «нічийна» і не перебуває на жодному балансі. Згодом її, як і решту таких споруд у місті, взяло на себе одне зі столичних комунальних підприємств. Але реальних грошей на її ремонт у міста все ще немає.

Тетяна Гладкова, голова ЖБК «Сокіл»: «Тепер треба, щоб на сесії Київради виділили кошти, аби її капітально укріпити. Тому що будинок стоїть поруч і несе велике навантаження».

Загалом на відбудову обох цих п’ятиповерхівок столична влада вже витратила 84 мільйони гривень. Проте деякі важливі супутні роботи, зокрема у будинку на Сирці, ще не виконані, і фінансування на це, як відверто кажуть у «Житлоінвестбуді», наразі може забракнути. ТСН продовжує стежити за відновленням житла.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ШОК-ПОДРОБИЦІ нападу на ТЦК У ЛЬВОВІ! Компліменти ТРАМПА й ТРАГЕДІЯ В КИЄВІ | ТСН 20:00 10 липня

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