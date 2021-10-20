46-річна Єва Лонгорія у бікіні зачарувала прокачаною фігурою

Зірка влаштувала собі день відпочинку.
Американська акторка Єва Лонгорія є справжнім взірцем, як стежити за собою.
Зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" вкотре довела, що старання і завзятість можуть привести до бажаних цілей. Як відомо, три роки тому 46-річна артистка вперше стала мамою.
Та після цього зуміла повернути собі свої апетитні форми. На сторінці в Instagram Лонгорія поділилася кадром, на якому постає у бікіні. Єва сидить у гойдалці, підставивши обличчя сонцю.
Варто зазначити, що фігура зірки має чудовий, підтягнутий вигляд.
"З Мексики, з любов'ю", - підписала кадр Єва.
Шанувальники акторки зізналися, що вони захоплені нею. "Ви моє натхнення", "я теж хочу мати такий вигляд у 46", "просто ідеальна".
Читайте також: