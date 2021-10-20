"Плювок в обличчя Франції та ФРН" – Кулеба про відмовки РФ провести зустріч очільників МЗС "нормандської четвірки"

"Плювок в обличчя Франції та ФРН" – Кулеба про відмовки РФ провести зустріч очільників МЗС "нормандської четвірки"

Зустріч голів МЗС країн "нормандської четвірки" підготує "грунт" для саміту.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що його російський колега Сергій Лавров не налаштований на конструктивну розмову голів МЗС країн лідерів "нормандського формату" (Україні, ФРН, Франція і РФ). Натомість німецький та французький колеги готові до такої зустрічі.

Про це на брифінгу заявив Кулеба.

"Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання із своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова - це плювок в обличчя Франції та Німеччини", - висловився Кулеба.

Очільник українського МЗС нагадав про домовленість лідерів провести міністерську зустріч, яка підготує "грунт" для саміту. Водночас, за словами Кулеби, сигналів від Росії про готовність до її проведення досі немає.

"Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав "нормандського формату". Я закликаю свого російського візаві перестати від нас ховатися, набратися мужності та сісти за стіл переговорів", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, Дмитро Пєсков заявив, що між Україною і РФ були контакти для визначення переліку питань для обговорення між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. Але спільного розуміння щодо формулювання порядку денного можливої зустрічі поки немає.

Раніше у росЗМІ з'явилася інформація про, що саме хоче домовитись Путін під час зустрічі із Зеленським. В опублікованому переліку 12 питань.

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