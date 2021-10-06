У списку 12 питань: про що хоче домовитись Путін під час зустрічі з Зеленським

У списку 12 питань: про що хоче домовитись Путін під час зустрічі з Зеленським

За інформацією джерел росЗМІ, Москва довела Києву своє бачення підсумків можливого саміту.

На можливій зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським російська сторона хоче домогтися скасування санкцій і нав'язати Києву прямий діалог з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік". Водночас серед бажаних питань не згадується окупація Криму та військова агресія на Донбасі.

Про це повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на джерела.

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Зазначається, що після того, як Зеленський доручив голові свого офісу Андрію Єрмаку працювати над організацією зустріччю з Путіним, Москва довела Києву своє бачення підсумків можливого саміту.

Так, у списку 12 потенційних рішень, і майже всі стосуються двосторонніх відносин. Зокрема, Кремль пропонує:

відновити повноцінні дипломатичні відносини з поверненням послів;

скасувати санкції;

відновити транспортну угоду;

домовитися про продовження транзиту газу після 2024 року.

Слід зазначити, що окупований Крим в цих пропозиціях не згаданий зовсім, а питання врегулювання конфлікту на Донбасі тільки в якості зауваження про те, що Росія в Тристоронній контактній групі і в "нормандському форматі" підтримає будь-які мирні домовленості Києва з "владою" так званих Донецької та Луганської "народних республік".

"Від українців досі нічого зрозумілого щодо можливого наповнення двосторонньої зустрічі не надходило", - зазначив речник президента Росії Дмитро Пєсков.

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У Києві відзначають, що підготовка зустрічі не просувається з вини Москви.

"Змушені констатувати, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти двосторонні переговори. Вважаємо, що такі спроби не відповідають інтересам народів і України, і Росії", - сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, з Москви звучить занадто багато різних натяків і неконкретних зауважень про те, що їм хотілося б обговорити, і при цьому не виражається чітка готовність обговорити те, що дійсно має значення в розумінні і українського, і російського суспільств.

Подоляк зазначив, що "той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу".

Нагадаємо:

На виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат".

тет-а-тет. Однак оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат". Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенційна майбутня розмова Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним для останнього буде складною.

За його словами, Україна наразі продовжує працювати над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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