У списку 12 питань: про що хоче домовитись Путін під час зустрічі з Зеленським

За інформацією джерел росЗМІ, Москва довела Києву своє бачення підсумків можливого саміту.
На можливій зустрічі президента Росії Володимира Путіна з українським президентом Володимиром Зеленським російська сторона хоче домогтися скасування санкцій і нав'язати Києву прямий діалог з представниками так званих Донецької та Луганської "народних республік". Водночас серед бажаних питань не згадується окупація Криму та військова агресія на Донбасі.
Про це повідомляє російський "Комерсант" з посиланням на джерела.
Зазначається, що після того, як Зеленський доручив голові свого офісу Андрію Єрмаку працювати над організацією зустріччю з Путіним, Москва довела Києву своє бачення підсумків можливого саміту.
Так, у списку 12 потенційних рішень, і майже всі стосуються двосторонніх відносин. Зокрема, Кремль пропонує:
- відновити повноцінні дипломатичні відносини з поверненням послів;
- скасувати санкції;
- відновити транспортну угоду;
- домовитися про продовження транзиту газу після 2024 року.
Слід зазначити, що окупований Крим в цих пропозиціях не згаданий зовсім, а питання врегулювання конфлікту на Донбасі тільки в якості зауваження про те, що Росія в Тристоронній контактній групі і в "нормандському форматі" підтримає будь-які мирні домовленості Києва з "владою" так званих Донецької та Луганської "народних республік".
"Від українців досі нічого зрозумілого щодо можливого наповнення двосторонньої зустрічі не надходило", - зазначив речник президента Росії Дмитро Пєсков.
У Києві відзначають, що підготовка зустрічі не просувається з вини Москви.
"Змушені констатувати, що з російської сторони спостерігаються неконструктивні спроби знайти різні приводи, щоб відкласти двосторонні переговори. Вважаємо, що такі спроби не відповідають інтересам народів і України, і Росії", - сказав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, з Москви звучить занадто багато різних натяків і неконкретних зауважень про те, що їм хотілося б обговорити, і при цьому не виражається чітка готовність обговорити те, що дійсно має значення в розумінні і українського, і російського суспільств.
Подоляк зазначив, що "той факт, що український і російський народи розділені лінією фронту, заслуговує обговорення в першу чергу".
Нагадаємо:
- На виїзному засіданні фракції "Слуга народу" 3 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним тет-а-тет. Однак оточення російського лідера проти цієї зустрічі, яка може принести "неочікуваний результат".
- Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потенційна майбутня розмова Володимира Зеленського з президентом РФ Володимиром Путіним для останнього буде складною.
- За його словами, Україна наразі продовжує працювати над організацією зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна.