46-летняя Ева Лонгория в бикини очаровала прокачанной фигурой

Звезда устроила себе день отдыха.

Американская актриса Ева Лонгория является настоящим образцом, как следить за собой.

Звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" в очередной раз доказала, что старания и упорство могут привести к желаемой цели. Как известно, три года назад 46-летняя артистка впервые стала мамой.

И после этого сумела вернуть себе свои аппетитные формы. На странице в Instagram Лонгория поделилась кадром, на котором предстает в бикини. Ева сидит в качеле, подставив лицо солнцу.

instagram.com/evalongoria

Стоит отметить, что фигура звезды имеет прекрасный, подтянутый вид.

"Из Мексики с любовью", — подписала кадр Ева.

Поклонники актрисы признались, что они очарованы ею. "Вы мое вдохновение", "я тоже хочу так выглядеть в 46", "просто идеальная".

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