52-річна Дженніфер Еністон зізналася, коли планує ще раз вийти заміж

52-річна Дженніфер Еністон зізналася, коли планує ще раз вийти заміж

Акторка знаходиться у пошуку "фантастичного" партнера

Американська акторка, зірка культового серіалу "Друзі" Дженніфер Еністон, чутки про новий роман якої ширилися ще декілька місяців тому, відверто розповіла про якого чоловіка мріє.

Голлівудська знаменитість двічі перебувала у шлюбі з відомими акторами: Бредом Піттом та Джастіном Теру. Однак справжнє кохання так і не зустріла. У відвертому інтерв'ю для видання People Дженніфер розповіла, що відкрита для нових стосунків та залюбки ходить на побачення.

"Я зацікавлена в тому, щоб знайти фантастичного партнера і просто жити приємним життям, веселитися разом. Це все, на що ми повинні сподіватися. Це не повинно відображатися в юридичних документах", - зазначила зірка.

instagram.com/jenniferanistononline

Також Еністон жартівливо зазначила, що не користується застосунком для пошуку ідеального чоловіка, навпаки надає перевагу класичним знайомствам.

"Я збираюся дотримуватися традиційних зустрічей. Коли хтось просто запрошує тебе на побачення. Я обираю саме такий спосіб", - коментує акторка.

Дженніфер поділилася, що зараз вона щаслива. Її оточують люблячі люди, вона практикує медитацію, заглиблюється у самопізнання та називає себе благословенною людиною.

Нагадаємо, нещодавно Дженніфер Еністон зізналася, що була закохана у свого партнера по зніманням Девіда Швіммера. Зірки замовчували свої почуття, адже були у стосунках з іншими людьми.

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