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Дар'я Петрожицька вперше показала коханого-красунчика

Дар'я Петрожицька вперше показала коханого-красунчика

instagram.com/petrozhitskaya

Акторка розповіла, де познайомилася з обранцем.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка приховувала свого бойфренда, вперше показала коханого.

Знаменитість вийшла у світ із обранцем та розповіла про нього у програмі "Світське життя". Так, його звати Олексій. З красунчиком артистка познайомилася в готелі під час відпочинку в Єгипті.

© Світське життя
Світське життя

"Найкрутіше те, що він мене не знав до цього. Я подумала: "Я звичайна людина, мені подобається те, що він не знає, хто я". Я просто сказала, що були "Танці з зірками" і він здивувався, м’яко кажучи", – поділилася Петрожицька.

Акторка додала, що хлопець був приголомшений. Втім, чи переріс курортний роман у серйозні стосунки, Дар’я відповідає ухильно, мовляв, пара подивиться.

Як Дар’я Петрожицька познайомилася зі своїм новим хлопцем

Як Дар’я Петрожицька познайомилася зі своїм новим хлопцем

Нагадаємо, раніше Петрожицька вперше показала фото зі своїм бойфрендом. Пара разом відпочила у Дубаї.