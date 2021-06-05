Дар'я Петрожицька вперше показала коханого-красунчика

Акторка розповіла, де познайомилася з обранцем.

Українська акторка, зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька, яка приховувала свого бойфренда, вперше показала коханого.

Знаменитість вийшла у світ із обранцем та розповіла про нього у програмі "Світське життя". Так, його звати Олексій. З красунчиком артистка познайомилася в готелі під час відпочинку в Єгипті.

Світське життя

"Найкрутіше те, що він мене не знав до цього. Я подумала: "Я звичайна людина, мені подобається те, що він не знає, хто я". Я просто сказала, що були "Танці з зірками" і він здивувався, м’яко кажучи", – поділилася Петрожицька.

Акторка додала, що хлопець був приголомшений. Втім, чи переріс курортний роман у серйозні стосунки, Дар’я відповідає ухильно, мовляв, пара подивиться.

Як Дар’я Петрожицька познайомилася зі своїм новим хлопцем

Нагадаємо, раніше Петрожицька вперше показала фото зі своїм бойфрендом. Пара разом відпочила у Дубаї.

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