TAYANNA розсекретила нові стосунки з бойфрендом

Артистка вже відпочила з коханим на Балі.

Українська співачка TAYANNA, яка нещодавно відпочивала на Балі, зізналася, що гайнула на відпочинок не сама.

Так, у програмі "Світське життя" зірка поділилася, що більше не самотня та має бойфренда на ім’я Олександр. Саме з ним артистка насолоджувалася тривалою відпусткою.

"Так вийшло, що ми просто з ним познайомилися через Instagram, а потім побачились і це така дуже доленосна зустріч, після якої ми зрозуміли, що ми напевно чекали одне одного дуже багато років", – поділилася закохана зірка.

Тетяна Решетняк (справжнє ім’я TAYANNA – Ред.) додала, що стосунки у них серйозні, втім, коли буде буковинське весілля – ще не знає.

Також виконавиця поділилася, як син відреагував на новий роман зіркової мами.

"Олександр дуже мудрий чоловік і він не поспішає входити в сім’ю з головою, налягати на сина якоюсь там своєю увагою. Він каже, що всьому свій час, вони знайомі. Даніель знає все, він його дуже поважає, любить, і в принципі в них дуже класні і дружні стосунки", – розповіла зірка.

З ким TAYANNA провела час на Балі

Нагадаємо, раніше TAYANNA у мінісукні похизувалася стрункими ніжками. Співачка запостила фото, де зосереджено позує сидячи на сходах.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання