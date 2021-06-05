TAYANNA рассекретила новые отношения с бойфрендом

Артистка уже отдохнула с любимым на Бали.

Украинская певица TAYANNA, которая недавно отдыхала на Бали, призналась, что сиганула на отдых не одна.

Так, в программе "Світське життя" звезда поделилась, что больше не одинока и имеет бойфренда по имени Александр. Именно с ним артистка наслаждалась длительным отпуском.

"Так получилось, что мы просто с ним познакомились через Instagram, а затем увиделись и это такая очень судьбоносная встреча, после которой мы поняли, что мы наверняка ждали друг друга очень много лет", — поделилась влюбленная звезда.

Татьяна Решетняк (настоящее имя TAYANNA — Ред.) добавила, что отношения у них серьезные, впрочем, когда будет буковинская свадьба — еще не знает.

Также исполнительница поделилась, как сын отреагировал на новый роман звездной мамы.

"Александр очень мудрый мужчина и он не спешит входить в семью с головой, налегать на сына каким-то там своим вниманием. Он говорит, что всему свое время, они знакомы. Даниэль знает все, он его очень уважает, любит, и в принципе в них очень классные и дружеские отношения", — рассказала звезда.

С кем TAYANNA провела время на Бали

Напомним, ранее TAYANNA в мини-платье похвасталась стройными ножками. Певица запостила фото, где сосредоточено позирует сидя на лестнице.

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