Дарья Петрожицкая впервые показала любимого-красавчика

Актриса рассказала, где познакомилась с избранником.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая скрывала своего бойфренда, впервые показала любимого.

Знаменитость вышла в свет с избранником и рассказала о нем в программе "Світське життя". Так, его зовут Алексей. С красавчиком артистка познакомилась в отеле во время отдыха в Египте.

Светская жизнь

"Круче то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я". Я просто сказала, что были "Танці з зірками" и он удивился, мягко говоря", — поделилась Петрожицкая.

Актриса добавила, что парень был ошеломлен. Впрочем, перерос ли курортный роман в серьезные отношения, Дарья отвечает уклончиво, мол, пара посмотрит.

Как Дарья Петрожицкая познакомилась со своим новым парнем

Напомним, ранее Петрожицкая впервые показала фото со своим бойфрендом. Пара вместе отдохнула в Дубаи.

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