Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Дарья Петрожицкая впервые показала любимого-красавчика

Дарья Петрожицкая впервые показала любимого-красавчика

instagram.com/petrozhitskaya

Актриса рассказала, где познакомилась с избранником.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая, которая скрывала своего бойфренда, впервые показала любимого.

Знаменитость вышла в свет с избранником и рассказала о нем в программе "Світське життя". Так, его зовут Алексей. С красавчиком артистка познакомилась в отеле во время отдыха в Египте.

© Светская жизнь
Светская жизнь

"Круче то, что он меня не знал до этого. Я подумала: "Я обычный человек, мне нравится то, что он не знает, кто я". Я просто сказала, что были "Танці з зірками" и он удивился, мягко говоря", — поделилась Петрожицкая.

Актриса добавила, что парень был ошеломлен. Впрочем, перерос ли курортный роман в серьезные отношения, Дарья отвечает уклончиво, мол, пара посмотрит.

Как Дарья Петрожицкая познакомилась со своим новым парнем

Как Дарья Петрожицкая познакомилась со своим новым парнем

Напомним, ранее Петрожицкая впервые показала фото со своим бойфрендом. Пара вместе отдохнула в Дубаи.