Дзідзьо та Олександр Пономарьов полонили голосами у дуетному романсі

Артисти представили спільний трек "Пазли".

Український співак Олександр Пономарьов продовжує тішити шанувальників дуетними роботами з відомими колегами.

Цього разу артист записав неймовірно ніжний ліричний трек разом зі співаком Михайлом Хомою, більш відомим як Дзідзьо. Дует випустив композицію "Пазли", автором музики та слів якої став Пономарьов.

Також виконавці представили й гарний кліп на пісню, який знімали у Бучі під Києвом. У відео основний акцент на емоції та переживання головних героїв, які закохалися в одну дівчину.

Зазначимо, що це не перша спільна робота Пономарьова та Хоми. Раніше артисти, щоправда, у квартеті з Артемом Пивоваровим та ALEKSEEV зачарували романсом. Кліп переглянуло більше семи мільйонів юзерів. Також Пономарьов з Дзідзьо, Мірзояном, Тополею виконували піснеспів до Великодня, який теж припав до душі слухачам.

А от дует з Дзідзьо Пономарьов записав вперше, і, судячи з відгуків прихильників, він їм дуже сподобався. " Ще один шедевр. Тонко, чуттєво, хвилююче, пристрасно. Браво хлопці!", "Два професіонала, два таланти. Як же гармонійно, неперевершено лунають! Чудова пісня і виконання!", "До мурашок по шкірі, до сліз... Дякую! Неймовірно! Браво! Ви дуже сильний дует!".

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