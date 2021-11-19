Дзидзьо и Александр Пономарев пленили голосами в дуэтном романсе

Артисты представили общий трек "Пазли".

Украинский певец Александр Пономарев продолжает радовать поклонников дуэтными работами с известными коллегами.

В этот раз артист записал невероятно нежный лирический трек вместе с певцом Михаилом Хомой, более известным как Дзидзьо. Дуэт выпустил композицию "Пазли", автором музыки и слов которой стал Пономарев.

Также исполнители представили и красивый клип на песню, которую снимали в Буче под Киевом. В видео основной акцент на эмоции и переживания главных героев, влюбившихся в одну девушку.

Отметим, что это не первая совместная работа Пономарева и Хомы. Ранее артисты, правда, в квартете с Артемом Пивоваровым и ALEKSEEV, очаровали романсом. Клип просмотрели более семи миллионов пользователей. Также Пономарев с Дидзьо, Мирзояном, Тополей исполняли песнопение к Пасхе, который тоже пришелся по душе слушателям.

А вот дуэт с Дидзьо Пономарев записал впервые, и, судя по отзывам поклонников, он им очень понравился. "Еще один шедевр. Тонко, чувственно, волнительно, страстно. Браво ребята!", "Два профессионала, два таланта. Как же гармонично, непревзойденно звучит! Замечательная песня и исполнение!", "До мурашек по коже, до слез... Спасибо! Невероятно! Браво! Вы очень сильный дуэт!".

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