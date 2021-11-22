Ексдружина Кензова показала соковиту фігуру в купальнику

Dj Madonnа оприлюднила пікантні кадри.

Колишня дружина українського співака Олега Кензова – Dj Madonnа – спричинила фурор, опублікувавши фото у купальнику.

Так, у своєму Instagram артистка, справжнє ім'я якої Наталія Ярмоленко, запостила пляжний знімок, де позувала, сидячи на піску, в білому бікіні в горошок. Наталія похвалилася соковитими формами.

Dj Madonnа / instagram.com/_dj__madonna

Як зазначила діджейка, останнім часом вона рідко публікує світлини у фотоблогу, оскільки не має бажання влаштовувати фотосети. Колишня виконавця також зізналася, що їй незручно позувати, коли на неї "дивиться весь пляж".

Dj Madonnа / instagram.com/_dj__madonna

Крім того, Dj Madonnа попросила підписників описати її у коментарях. Юзери не скупилися на компліменти.

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Нагадаємо, минулого року Наталія заявила, що Олег Кензов жорстоко її бив та знущався. Зокрема, вона розповіла, що найсильніше зірка відлупцював її у ліфті у Львові, внаслідок чого вона нібито обмочилася. Зі слів артистки, врятувало її те, що за три роки "пекельного життя" Кензов закохався в іншу та пішов до неї. Зі свого боку, Олег запевнив, що все це брехня і злість колишньої через те, що він її кинув.

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