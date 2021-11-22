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Экс-жена Кензова показала сочную фигуру в купальнике

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Экс-жена Кензова показала сочную фигуру в купальнике

Dj Мадонна / instagram.com/_dj__madonna

Dj Madonnа обнародовала пикантные кадры.

Бывшая жена украинского певца Олега КензоваDj Madonnа – произвела фурор, опубликовав фото в купальнике.

Так, в своем Instagram артистка, настоящее имя которой Наталья Ярмоленко, запостила пляжный снимок, где позировала, сидя на песке, в белом бикини в горошек. Наталья похвасталась сочными формами.

Dj Мадонна / © instagram.com/_dj__madonna
Dj Мадонна / instagram.com/_dj__madonna

Как отметила диджейка, в последнее время она редко публикует снимки в фотоблоге, поскольку не желает устраивать фотосеты. Бывшая исполнительница также призналась, что ей неудобно позировать, когда на нее "смотрит весь пляж".

Dj Мадонна / © instagram.com/_dj__madonna
Dj Мадонна / instagram.com/_dj__madonna

Кроме того, Dj Madonnа попросила подписчиков описать ее в комментариях. Пользователи не жадничали на комплименты.

  • Пример для подражания
  • Вы роскошная! Просто богиня
  • Любуюсь очень красивой, сексуальной, горячей, доброй, веселой и очень сильной девочкой

Напомним, в прошлом году Наталья заявила, что Олег Кензов жестоко ее избивал и издевался. В частности, она рассказала, что сильнее всего звезда избил ее в лифте во Львове, в результате чего она якобы обмочилась. По словам артистки, спасло ее то, что через три года "адской жизни" Кензов влюбился в другую и ушел к ней. Со своей стороны, Олег заверил, что все это ложь и злость бывшей из-за того, что он ее бросил.

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