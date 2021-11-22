У США автомобіль протаранив натовп учасників різдвяного параду: постраждали понад 20 людей

Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

В американському штаті Вісконсин увечері в неділю, 21 листопада, автомобіль на швидкості в'їхав у натовп учасників різдвяного параду в місті Вокеша.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що інцидент стався о 16:39 за місцевим часом, коли червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався парад.

Стажерка Milwaukee Journal Sentinel Кейлі Старал, яка перебувала на заході, розповіла, що бачила, як щонайменше четверо людей впали на землю.

"Думаю, що четверо людей переді мною все ще дихали, але вони не рухалися", - поділилася очевидиця.

Як пише ABC News із посиланням на правоохоронців, внаслідок аварії постраждали понад два десятки людей. Поліціянти затримали ймовірного винуватця аварії, триває розслідування.

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