Моніці Беллуччі – 57: як змінилася секс-символ

Зірка розпочала модельну кар'єру наприкінці 80-х.
Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі завоювала звання секс-символа та вважається іконою стилю.
Сьогодні, 30 вересня, зірці виповнюється 57 років. Вона досі чарівна, красива та сексапільна, як і 30 років тому. З нагоди дня народження знаменитості редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінювалася знаменитість протягом трьох десятиліть.
Моніка Анна Марія Беллуччі народилася у провінційному італійському місті Чітта-ді-Кастелло і була єдиною дитиною у родині співробітника транспортної компанії Паскуале Беллуччі і художниці Брунелло Бріганті. Після закінчення середньої школи, наприкінці 80-х, майбутня акторка вступила до Перуджінського університету та здобувала правову освіту. Аби оплатити навчання, красуня почала працювати моделлю. У 16 років Моніка з успіхом просувалася в цьому бізнесі.
Кар'єра Моніки злетіла, не встигнувши початися: брюнетку з виразними рисами обличчя і неймовірною апетитною фігурою помітило агентство Elite Model Management. Вона переїхала до Мілана.
1990 року Беллуччі дебютувала як акторка у стрічці "Доросле кохання". А популярність в кіно їй принесли такі фільми: "Квартира", "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм" та "007 Спектр".
Артистка ніколи не соромилася показувати свою сексуальність та жіночність. Більше того, зірка стала еталоном краси для багатьох дівчат та чоловічою мрією.
1990-го Моніка вийшла заміж за фотографа Клаудіо Бассо. Втім, за 4 роки шлюб розпався. На зніманнях у стрічці "Квартира" красуня познайомилася з уже відомим на той момент французьким актором Венсаном Касселем, який, за його словами, закохався у неї з першого погляду. Актори стали подружжям 1999 року.
На червоних хідниках зірка постійно приголомшує глядачів неймовірними розкішними образами. Акторка надає перевагу вишуканим сукням з відвертим декольте, або ж екстремальними розрізами до стегна.
Моніка вперше стала мамою у 39 років, а в 45 років народила другу дитину. Навіть під час вагітностей зірка знімалася оголеною для журналів. Втім, з роками зіркова матуся поступово почала відходити від образу палкої брюнетки-спокусниці. Знаменитість почала обирати більш стримані, втім, не менш вишукані образи.
Також Моніка відстригла чубчик.
У житті Беллучі практично не вдається до кардинальних змін іміджу. Втім, зірка не проти проекспериментувати під час фотосесій.
Зараз Моніка Беллуччі – успішна модель та акторка. За життям зірки стежить понад 4,2 млн фоловерів в Instagram.
Знаменитість виростила гідну заміну – доньку Деву, яка впевнено робить перші кроки у модельному бізнесі.
Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua показав, як змінилася за 25 років українська співачка Наталія Могилевська. Артистка почала підкорювати український шоу-бізнес 1995 року та щоразу дивувала фанів зміною іміджу.