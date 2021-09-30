Моніці Беллуччі – 57: як змінилася секс-символ

Як змінилася Моніка Беллучі за 30 років

Зірка розпочала модельну кар'єру наприкінці 80-х.

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі завоювала звання секс-символа та вважається іконою стилю.

Сьогодні, 30 вересня, зірці виповнюється 57 років. Вона досі чарівна, красива та сексапільна, як і 30 років тому. З нагоди дня народження знаменитості редакція сайту ТСН.ua пропонує пригадати, як змінювалася знаменитість протягом трьох десятиліть.

Моніка Анна Марія Беллуччі народилася у провінційному італійському місті Чітта-ді-Кастелло і була єдиною дитиною у родині співробітника транспортної компанії Паскуале Беллуччі і художниці Брунелло Бріганті. Після закінчення середньої школи, наприкінці 80-х, майбутня акторка вступила до Перуджінського університету та здобувала правову освіту. Аби оплатити навчання, красуня почала працювати моделлю. У 16 років Моніка з успіхом просувалася в цьому бізнесі.

Моніка Беллуччі в молодості

Кар'єра Моніки злетіла, не встигнувши початися: брюнетку з виразними рисами обличчя і неймовірною апетитною фігурою помітило агентство Elite Model Management. Вона переїхала до Мілана.

Моніка Беллуччі у смугастій сорочці на ліжку (1990) / Getty Images

Моніка Беллуччі у білій сукні / Getty Images

1990 року Беллуччі дебютувала як акторка у стрічці "Доросле кохання". А популярність в кіно їй принесли такі фільми: "Квартира", "Дракула", "Малена", "Матриця: Перезавантаження" і "Матриця: Революція", "Страсті Христові", "Брати Грімм" та "007 Спектр".

Моніка Беллуччі у шубі на ліжку (1990) / Getty Images

Артистка ніколи не соромилася показувати свою сексуальність та жіночність. Більше того, зірка стала еталоном краси для багатьох дівчат та чоловічою мрією.

Оголена Моніка Беллуччі на ліжку з подушкою / Getty Images

1990-го Моніка вийшла заміж за фотографа Клаудіо Бассо. Втім, за 4 роки шлюб розпався. На зніманнях у стрічці "Квартира" красуня познайомилася з уже відомим на той момент французьким актором Венсаном Касселем, який, за його словами, закохався у неї з першого погляду. Актори стали подружжям 1999 року.

Моніка Беллуччі та Венсан Кассель на прем'єрі "Братство вовка" (2001) / Getty Images

На червоних хідниках зірка постійно приголомшує глядачів неймовірними розкішними образами. Акторка надає перевагу вишуканим сукням з відвертим декольте, або ж екстремальними розрізами до стегна.

Моніка Беллуччі (1996) / Getty Images

Моніка Беллуччі на червоній доріжці прем'єри фільму "007: Спектр" (2015) / Getty Images

Моніка вперше стала мамою у 39 років, а в 45 років народила другу дитину. Навіть під час вагітностей зірка знімалася оголеною для журналів. Втім, з роками зіркова матуся поступово почала відходити від образу палкої брюнетки-спокусниці. Знаменитість почала обирати більш стримані, втім, не менш вишукані образи.

Моніка Беллуччі у Франції на 34-й церемонії вручення премії "Сезар" / Getty Images

Моніка Беллуччі у червоній сукні на Paris Fashion Week (2018) / Getty Images

Також Моніка відстригла чубчик.

Моніка Беллуччі на прем'єрі фільму "Матриця: Перезавантаження" / Getty Images

У житті Беллучі практично не вдається до кардинальних змін іміджу. Втім, зірка не проти проекспериментувати під час фотосесій.

Зараз Моніка Беллуччі – успішна модель та акторка. За життям зірки стежить понад 4,2 млн фоловерів в Instagram.

Getty Images

Getty Images

Моніка Беллуччі на Paris Fashion Week (2021) / Getty Images

Знаменитість виростила гідну заміну – доньку Деву, яка впевнено робить перші кроки у модельному бізнесі.

Донька Моніки Беллучі та Венсана Касселя – Дева / Getty Images

Нагадаємо, раніше сайт ТСН.ua показав, як змінилася за 25 років українська співачка Наталія Могилевська. Артистка почала підкорювати український шоу-бізнес 1995 року та щоразу дивувала фанів зміною іміджу.

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