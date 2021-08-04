Моника Беллуччи 30 лет назад и сейчас: как изменилась секс-символ

Моника Беллуччи 30 лет назад и сейчас: как изменилась секс-символ

Звезда начала модельную карьеру в конце 80-х.

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллуччи завоевала звание секс-символа и считается иконой стиля.

Сейчас звезде 56 лет. Она до сих пор волшебная, красивая и сексапильная, как и 30 лет назад. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, как менялась знаменитость в течение трех десятилетий.

Моника Анна Мария Беллуччи родилась в провинциальном итальянском городе Читта-ди-Кастелло и была единственным ребенком в семье сотрудника транспортной компании Паскуале Беллуччи и художницы Брунелло Бриганти. После окончания средней школы, в конце 80-х, будущая актриса поступила в Перуджинский университет и получала правовое образование. Чтобы оплатить обучение, красавица начала работать моделью. В 16 лет Моника с успехом продвигалась в этом бизнесе.

Моника Беллуччи в молодости

Карьера Моники взлетела, не успев начаться: брюнетку с выразительными чертами лица и невероятной аппетитной фигурой заметило агентство Elite Model Management. Она переехала в Милан.

Моника Беллуччи в полосатой рубашке на кровати (1990) / Getty Images

Моника Беллуччи в белом платье / Getty Images

В 1990 году Беллуччи дебютировала как актриса в фильме "Взрослая любовь". А популярность в кино ей принесли такие фильмы: "Квартира", "Дракула", "Малена", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция", "Страсти Христовы", "Братья Гримм" и "007: Спектр".

Моника Беллуччи в шубе на кровати (1990) / Getty Images

Артистка никогда не стеснялась показывать свою сексуальность и женственность. Более того, звезда стала эталоном красоты для многих девушек и мужской мечтой.

Обнаженная Моника Белуччи в постели с подушкой / Getty Images

В 1990-м Моника вышла замуж за фотографа Клаудио Бассо. Впрочем, через 4 года брак распался. На съемках в фильме "Квартира" красавица познакомилась с уже известным на тот момент французским актером Венсаном Касселем, который, по его словам, влюбился в нее с первого взгляда. Актеры стали супругами в 1999 году.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель на премьере "Братство волка" (2001) / Getty Images

На красных дорожках звезда постоянно ошеломляет зрителей невероятными роскошными видами. Актриса предпочитает изысканные платья с откровенным декольте, или экстремальными разрезами до бедра.

Моника Беллуччи (1996) / Getty Images

Моника Беллуччи на красной дорожке премьеры фильма "007: Спектр" (2015) / Getty Images

Моника впервые стала мамой в 39 лет, а в 45 лет родила второго ребенка. Даже во время беременностей звезда снималась обнаженной для журналов. Впрочем, с годами звездная мама постепенно начала отходить от образа горячей брюнетки-соблазнительницы. Знаменитость начала выбирать более сдержанные, впрочем, не менее изысканные образы.

Моника Беллуччи во Франции на 34-й церемонии вручения премии "Сезар" / Getty Images

Моника Беллуччи в красном платье на Paris Fashion Week (2018) / Getty Images

Также Моника отстригла челку.

Моника Беллуччи на премьере фильма "Матрица: Перезагрузка" / Getty Images

В жизни Беллучи практически не прибегает к кардинальным изменениям имиджа. Впрочем, звезда не против поэкспериментировать во время фотосессий.

Сейчас Моника Беллуччи — успешная модель и актриса. За жизнью звезды следит более 4,2 млн фолловеров в Instagram.

Getty Images

Getty Images

Моника Белуччи в Paris Fashion Week (2021) / Getty Images

Знаменитость вырастила достойную замену — дочь Деву, которая уверенно делает первые шаги в модельном бизнесе.

Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя — Дева / Getty Images

Напомним, ранее сайт ТСН.ua показал, как изменилась за 25 лет украинская певица Наталья Могилевская. Артистка начала покорять украинский шоу-бизнес в 1995 году и каждый раз удивляла фанатов сменой имиджа.

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