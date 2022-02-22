Продюсер Wellboy Бардаш "наїхав" на KALUSH: "Вони не можуть їхати на "Євробачення"

На думку Бардаша, на це є вагома причина.

Продюсер співака Wellboy Юрій Бардаш висловив свою думку щодо участі KALUSH на конкурсі "Євробачення-2022".

Останні свої сторіс у Instagram Бардаш присвятив саме цій темі. По-перше, продюсер вказав, що конкурсна пісня KALUSH Stefania вже надто нагадує легендарний трек Coolio Gangsta's Paradise, щоправда, у більш швидшому темпі.

instagram.com/george.bardash

instagram.com/george.bardash

Також Бардаш вважає, що палиці у колеса Alina Pash, яка перемогла на нацвідборі, але яку дискваліфікували, ставив саме KALUSH:

"Виходить, Alina Pash їхати не може, KALUSH чудовим чином постарався, щоб Alina Pash не поїхала. Але стався унікальний ор. І KALUSH їхати теж не може. Я не думаю, що країна настільки глуха та сліпа, щоб відправити на "Євробачення" людину, яка продавала наркотики, барига. Як він сам каже, потрібні були гроші. Я не проти бариг, та коли ти претендуєш на те, щоб представляти країну на міжнародній арені, то це не підходить", - сказав Бардаш.

Він також запостив уривок з інтерв'ю соліста KALUSH Олега Псюка, у якому він розповідає, що "знає ціну грошам і все змінилось, коли він продав перший грам шмалі".

"Я жодним чином не хочу розганяти жодних конфліктів, зрада не зрада. Я для себе хочу зрозуміти, у контракті є пункт, який гурт KALUSH конкретно порушив і на це буцім-то всі закрили очі", - додав Бардаш і запостив скрін з контракту.

instagram.com/george.bardash

Пізніше Юрій Бардаш повідомив, що з ним зв'язався продюсер KALUSH і прояснив ситуацію:

"Щойно мені написав продюсер цього KALUSH і написав так, що ніхто за руку його не спіймав, кримінального провадження не було, тому KALUSH чистий і прекрасний. Все. Мене ця відповідь задовільнила. Всім дякую, я пішов", - сказав Бардаш.

Зазначимо, що сьогодні стало відомо про те, що саме гурт Kalush Orchestra представить Україну на "Євробаченні-2022" у Турині, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, фінал – 14 травня.

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