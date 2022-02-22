Продюсер Wellboy Бардаш "наехал" на KALUSH: "Они не могут ехать на "Евровидение"

По мнению Бардаша, на это есть веская причина.

Продюсер певца Wellboy Юрий Бардаш высказал свое мнение по поводу участия KALUSH в конкурсе "Евровидение-2022".

Последние свои сторис в Instagram Бардаш посвятил именно этой теме. Во-первых, продюсер указал, что конкурсная песня KALUSH Stefania уже слишком напоминает легендарный трек Coolio Gangsta's Paradise, правда, в более быстром темпе.

instagram.com/george.bardash

instagram.com/george.bardash

Также Бардаш считает, что палки в колеса Alina Pash, победившей на нацотборе, но, которую по итогу дисквалифицировали, ставил именно KALUSH:

"Получается, Alina Pash ехать не может, KALUSH чудесным образом постарался, чтобы Alina Pash не поехала. Но произошел уникальный ор. И KALUSH ехать тоже не может. Я не думаю, что страна настолько глухая и слепая, чтобы отправить на "Евровидение" человека, который продавал наркотики, барыга. Как он сам говорит, нужны были деньги. Я не против барыг, но когда ты претендуешь на то, чтобы представлять страну на международной арене, это не подходит", — сказал Бардаш.

Он также запостил отрывок из интервью солиста KALUSH Олега Псюка, в котором тот рассказывает, что "знает цену деньгам и все изменилось, когда он продал первый грамм шмали".

"Я никоим образом не хочу разгонять никаких конфликтов, измена не измена. Я для себя хочу понять, в контракте есть пункт, который группа KALUSH конкретно нарушила и на это вроде бы все закрыли глаза", — добавил Бардаш и запостил скрин из контракта.

instagram.com/george.bardash

Позже Юрий Бардаш сообщил, что с ним связался продюсер KALUSH и прояснил ситуацию:

"Только что мне написал продюсер этого KALUSH и написал так, что никто за руку его не поймал, уголовного производства не было, поэтому KALUSH чист и прекрасен. Все. Меня этот ответ удовлетворил. Всем спасибо, я пошел", — сказал Бардаш.

Отметим, что сегодня стало известно о том, что именно группа Kalush Orchestra представит Украину на "Евровидении-2022" в Турине, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, финал – 14 мая.

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