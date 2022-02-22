Почему эмоции могут разрушить ваше здоровье и как это предотвратить

Наше физическое состояние связано с эмоциональными переживаниями.
Если мы не в состоянии справиться с негативными чувствами, это сказаться на здоровье в целом. Чем больше человек выражает свои эмоции, тем меньше он болеет. Давайте рассмотрим некоторые психологические факторы, которые наряду с другими причинами приводят ко многим распространенным заболеваниям и поможем себе избежать ненужных проблем со здоровьем.
Такие интенсивные эмоциональные состояния, как страх, паническая атака и испуг могут вызвать аллергию и дерматит
В журнале Frontiers in Psychiatry, исследователиутверждают, что некоторые распространенные аллергические состояния связаны с психическим здоровьем. Экзема, высокая температура и астма могут быть вызваны психическими заболеваниями.
Симптомы астмы и дерматита прежде всего требуют снижения нагрузки психосоциальных факторов.
Навязчивая идея — проблемы с весом
Проблемы с весом могут быть вызваны и спровоцированы навязчивой идеей и самовнушением по поводу своих мнимых недостатков.
Забота о теле важна, но фанатизм может привести к нежелательным или опасным результатам.
Страхи и навязчивые идеи могут вызывать симптомы многих заболеваний
Вы можете начать беспокоиться о серьезном заболевании, даже если для этого нет причин. А затем, слишком много думая об этом, вы действительно начинаете чувствовать симптомы в своем теле. Это вызвано одержимостью или фиксацией.
Иногда мы можем переоценивать проблемы. Фиксация на негативных чувствах только усугубляет ситуацию и делает болезнь более реальной.
Эмоциональный конфликт и стресс — спровоцировать расстройство пищеварения
Воспаление желудка и гастрит могут быть вызваны конфликтом в сфере ваших чувств: неумением брать на себя ответственность, взрослеть, находить выход из сложных ситуаций. Когда мы отказываемся видеть внутренний конфликт, он заставить системы организма обратить на него внимание.
Стресс и страх могут вызвать головную боль и мигрень
Излишняя самокритика, низкая самооценка и внутренние страхи — все это причины, которые нередко вызывают у вас постоянное беспокойство и стресс.
Не стремитесь угодить всем, не стоит заслуживать чью-то любовь или внимание. Вы уже ценны и хороши.
Иногда мы завышаем собственную планку, что может вызвать физические проблемы.
Депрессия и тревога — спровоцировать сердечные заболевания
Периодическая депрессия и тревога связаны со значительно повышенным риском ишемической болезни сердца. Депрессивные расстройства нередко становятся причиной критических проблем с сердечно-сосудистой системой.
В то время как мы обращаемся к врачам по поводу физических симптомов, важно посетить психотерапевту, чтобы найти основную причину проблемы и получить надлежащее терапевтическое вмешательство.
Медитация и тренировка осознанности — хорошее средство для снижения стресса.
А еще эксперты говорят, что уметь переключать внимание с негатива на свои потребности, вжнейший навык, который необходимо оттачивать.