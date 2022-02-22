Почему эмоции могут разрушить ваше здоровье и как это предотвратить

Почему эмоции могут разрушить ваше здоровье и как это предотвратить

Наше физическое состояние связано с эмоциональными переживаниями.

Если мы не в состоянии справиться с негативными чувствами, это сказаться на здоровье в целом. Чем больше человек выражает свои эмоции, тем меньше он болеет. Давайте рассмотрим некоторые психологические факторы, которые наряду с другими причинами приводят ко многим распространенным заболеваниям и поможем себе избежать ненужных проблем со здоровьем.

Такие интенсивные эмоциональные состояния, как страх, паническая атака и испуг могут вызвать аллергию и дерматит

В журнале Frontiers in Psychiatry, исследователиутверждают, что некоторые распространенные аллергические состояния связаны с психическим здоровьем. Экзема, высокая температура и астма могут быть вызваны психическими заболеваниями.

Симптомы астмы и дерматита прежде всего требуют снижения нагрузки психосоциальных факторов.

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Навязчивая идея — проблемы с весом

Проблемы с весом могут быть вызваны и спровоцированы навязчивой идеей и самовнушением по поводу своих мнимых недостатков.

Забота о теле важна, но фанатизм может привести к нежелательным или опасным результатам.

Страхи и навязчивые идеи могут вызывать симптомы многих заболеваний

Вы можете начать беспокоиться о серьезном заболевании, даже если для этого нет причин. А затем, слишком много думая об этом, вы действительно начинаете чувствовать симптомы в своем теле. Это вызвано одержимостью или фиксацией.

Иногда мы можем переоценивать проблемы. Фиксация на негативных чувствах только усугубляет ситуацию и делает болезнь более реальной.

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Эмоциональный конфликт и стресс — спровоцировать расстройство пищеварения

Воспаление желудка и гастрит могут быть вызваны конфликтом в сфере ваших чувств: неумением брать на себя ответственность, взрослеть, находить выход из сложных ситуаций. Когда мы отказываемся видеть внутренний конфликт, он заставить системы организма обратить на него внимание.

Стресс и страх могут вызвать головную боль и мигрень

Излишняя самокритика, низкая самооценка и внутренние страхи — все это причины, которые нередко вызывают у вас постоянное беспокойство и стресс.

Не стремитесь угодить всем, не стоит заслуживать чью-то любовь или внимание. Вы уже ценны и хороши.

Иногда мы завышаем собственную планку, что может вызвать физические проблемы.

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Депрессия и тревога — спровоцировать сердечные заболевания

Периодическая депрессия и тревога связаны со значительно повышенным риском ишемической болезни сердца. Депрессивные расстройства нередко становятся причиной критических проблем с сердечно-сосудистой системой.

В то время как мы обращаемся к врачам по поводу физических симптомов, важно посетить психотерапевту, чтобы найти основную причину проблемы и получить надлежащее терапевтическое вмешательство.

Медитация и тренировка осознанности — хорошее средство для снижения стресса.

А еще эксперты говорят, что уметь переключать внимание с негатива на свои потребности, вжнейший навык, который необходимо оттачивать.