Байден готовит новое выступление по агрессии России против Украины

Видеообращение запланировано сегодня, 22 февраля, в 21:00 по Киеву.

Президент США Джо Байден снова выступит с обращением к американцам. Главной темой его речи будет обновлена информация о ситуации вокруг Украины и России.

Об этом сообщает Белый дом.

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Отмечается, что президент США выступит с речью в Белом доме во вторник, 22 февраля, в 21:00 по киевскому времени. Известно, в течение двух недель – это буду третье обращение к американцам по поводу ситуации в Украине.

Напомним, в пятницу, 18 февраля, Джо Байден вторично через неделю выступил с обращением по поводу ситуации вокруг Украины из-за эскалации конфликта со стороны Российской Федерации. В частности, во время выступления Джо Байден заявил, что президент страны-агрессорки России Владимир Путин принял решение напасть на Украину .

Следует отметить, что президент страны-агрессорки Владимир Путин вечером 21 февраля признал "независимость" созданных Россией псевдореспублика на временно оккупированных территориях Украины — "ЛНР" и "ДНР".

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