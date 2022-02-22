Путин попросил разрешить ему применять армию за границей

Путин попросил разрешить ему применять армию за границей

Он ссылается на договор между Россией и "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин попросил разрешить ему применять российскую армию за границей – на территории "ДНР" и "ЛНР".

Об этом во время заседания Совета Федерации во вторник, 22 февраля, сообщил представитель Минобороны РФ Николай Панков.

Он ссылался на договор между Россией и ЛДНР, как и предложил Путин.

Напомним, что Совет Федерации ратифицировал договоры о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с так называемыми террористическими "ЛНР" и "ДНР". Циничное решение было принято единогласно.

Президент страны-агрессора Владимир Путин вечером 21 февраля признал "независимость" созданных Россией псевдореспублик на временно оккупированных территориях Украины — "ЛНР" и "ДНР".

Документы, в частности, предусматривают общую "оборону", военную помощь, охрану "границ" ОРДЛО и право размещения военных баз.

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