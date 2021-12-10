Розкішна Моніка Беллуччі підкреслила пишні форми обтислою сукнею

Артистка знялася у вишуканій фотосесії.

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі знялася в новій фотосесії та розповіла, як ставиться до суворих дієт і свого віку.

57-річна італійська акторка прикрасила обкладинку видання The Sunday Times Style і поділилася з британським глянцем особистим.

Так, за словами зірки, навіть через вісім років після розлучення вона продовжує спілкуватися з Венсаном Касселем, батьком двох її дочок - Деви та Леоні.

"Коли ви стаєте батьками, ви залишаєтеся батьками на все життя. Тому чудово, якщо можливо зберегти стосунки заради дітей. Так, як це трапилося з нами", - зазначила артистка.

Як відомо, Кассель 2018-го одружився з моделлю Тіною Кунакі, яка на 30 років молодша від нього. Їх часто можна побачити разом як на світських заходах, так і в Instagram дівчини. А от Моніка свої справи сердешні воліє тримати в секреті від загалу. Тож не дивно, що і цього разу на запитання журналістів про нинішні стосунки - Беллуччі відповідати відмовилася.

"Не віриться, що ви запитуєте, але, мені здається, у мене з огляду на вік вже є право не відповідати на такі запитання", - зазначила зірка.

До речі, про вік. Моніка сказала, що ніколи не гналася за молодістю і не прагнула лягти під ніж пластичного хірурга. Старіти вона не боїться. Так само, як і чисел на вагах. Белуччі зізналася, виснажувати себе в спортзалі - це не про неї. Вона може дозволити собі келих вина та пасту.

А щоб підтримувати себе у формі - інколи займається пілатесом.

"Я не одержима. Я завжди була жінкою з пишними формами, ніколи не була худою, така моя природа. І я хочу старіти мирним шляхом. Коли тобі 50 або 60, у тебе немає тих самих потреб, що й у 20. Ти змінюєшся. Наприклад, коли твоя дитина входить до кімнати, ти бачиш, що головне – це вона", - пояснила артистка.

Беллуччі каже, пріоритети з часом змінюються. І залежно від того, як тіло старішає, душа лише росте.

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