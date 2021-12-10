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Випуск ТСН.Ранок за 10 грудня 2021 року
Випуск ТСН.Ранок за 10 грудня 2021 року
У США за майже пів мільйона доларів продали перше видання книги про Гаррі Поттера | Новини світу
Сюжети випуску
У США за майже пів мільйона доларів продали перше видання книги про Гаррі Поттера | Новини світу
Жителі Одеської області знайшли живого кролика на смітнику | Новини України
Суд приписав штраф француженці, яка спричинила аварію на велогонці "Тур де Франс" | Новини світу
У Шотландії зруйнували найвищу вежу старої ТЕЦ | Новини світу
У Хмельницькій області посеред лісу знайшли артснаряди, протипіхотні й мінометні міни | Новини світу
Австралія із січня почне щеплювати від коронавірусу дітей віком від 5 років | Новини світу
У Хмельницькій області доведеться викинути 12 тисяч доз вакцини від коронавірусу | Новини України
Коронавірус в Україні: за добу поставили понад 11 тисяч нових діагнозів
Новини світу: через потужні лісові пожежі в Австралії довелося евакуювати людей
Новини світу: у Бразилії звели міст через жваве шосе, аби зберегти рідкісних золотих мавп
Набирає чинності перший етап закону про обмеження обігу пластикових пакетів | Новини України
У Франції на воду спустили патрульний катер, збудований для охорони кордону України | Новини світу
В Одесі відкрилась виставка унікальних світлин, зроблених з 1913 до 1953 року
Європа і США мають бути на боці України, аби гарантувати її безпеку – Макрон
В Житомирській області відновлюють пошуки зниклого подружжя | Новини України
Сполучені Штати Америки готові долучитися до перемовин щодо Донбасу | Новини світу
Новини світу: лондонський зоопарк подарував тиграм різдвяні іграшки
Новини світу: у Сеулі з'явилися таксі-автопілоти
Свято наближається: Одеса засяяла новорічними вогнями
Новини України: Венедіктова прокоментувала ситуацію щодо санкцій США проти Тупицького та Портнова
Міністр юстиції показав як виглядатиме новий слідчий ізолятор Львова | Новини України
Новини Вінницької області: спецпризначенці затримали банду рецидивістів
ДТП у Мексиці: на півдні країни через перекидання вантажівки загинуло принаймні 53 людини
Верховний касаційний суд у Римі визнав Марківа не винним в загибелі Андреа Рокеллі | Новини світу
Зеленський і Байден поговорили про безпекову ситуацію на українсько-російському кордоні
Росія не хоче перемир'я – Кремль висловив свою позицію на засідання ТКГ | Новини світу
Заборона пакетів, підтримка США, міст для мавп та інше, - у випуску ТСН.Ранок за 10 грудня 2021 року
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