Соломія Вітвіцька показала, який сюрприз їй зробив таємний шанувальник

У ведучої з'явився претендент на її серце.

Зірка каналу 1+1 Соломія Вітвіцька вже рік як завидна холостячка.

Багато чоловіків мріяли б опинитися на місці обранця ведучої ТСН, а один вже активно почав наступати. Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram Вітвіцька поділилася, що у неї з'явився таємничий прихильник, який залишає їй квіти.

Часто претендент на серце Соломії носить їй букети прямісінько під будинок. Залицяльника навіть не зупиняє наявність консьєржа у будинку, де мешкає зірка. А цього разу чоловік залишив Вітвіцькій букет просто на її автівці, а також намалював на капоті на снігу сердечко.

instagram.com/solomiyavitvitska

Гарними ліліями знаменитість похизувалася у фотоблогу:

"Наступний левел "переслідування" уже з листівкою. Лілії в снігу", - підписала фото ведуча.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Соломія Вітвіцька після восьми років шлюбу розлучилася з режисером Владом Кочатковим. Проте розповіла про розрив ведуча лише цьогоріч. Експодружжя залишилося у гарних стосунках та навіть підтримує одне одного.

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