Співачка Sia хотіла скоїти самогубство

Артистка не витримала гнівних коментарів хейтерів.

Популярна австралійська співачка та авторка музики Sia поділилася сумними подробицями особистого життя.

Артистка зізналась, що хотіла скоїти самогубство. Вона не могла більше терпіти гнівних коментарів хейтерів.

До слова, 2021 року на екрани вийшов фільм "Мюзикл", режисером якого була виконавиця. У стрічці розповідається історія дівчинки, у якої діагностували аутизм.

Співачка Sia / Associated Press

Втім, фільм неабияк розкритикували. Найбільше глядачам не сподобалось те, що у "Мюзиклі" головну героїню зіграла акторка, яка не страждає на це захворювання.

Співачка зізналась, що вона тяжко пережила те, що її фільм розкритикували. Тривалий час вона страждала від депресії та навіть хотіла скоїти самогубство. Виконавиця лікувалась у спеціальному закладі.

Співачка Sia / Associated Press

"Я була схильною до самогубства. Потім був рецидив спроби скоїти самогубство. Я лікувалася в реабілітаційному центрі", - розповіла артистка, пише The New York Times.

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