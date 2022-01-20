Певица Sia хотела совершить самоубийство

Артистка не выдержала гневных комментариев хейтеров.
Популярная австралийская певица и автор музыки Sia поделилась печальными подробностями личной жизни.
Артистка призналась, что хотела совершить самоубийство. Она не могла больше терпеть гневных комментариев хейтеров.
К слову, в 2021 году на экраны вышел фильм "Мюзикл", режиссером которого была исполнительница. В картине рассказывается история девочки, у которой диагностировали аутизм.
Впрочем, фильм изрядно раскритиковали. Больше всего зрителям не понравилось то, что в "Мюзикле" главную героиню сыграла актриса, которая не страдает этим заболеванием.
Певица призналась, что она тяжело пережила то, что ее раскритиковали. Длительное время она страдала депрессией и даже хотела совершить самоубийство. Исполнительница лечилась в специальном заведении.
"Я была склонна к самоубийству. Потом был рецидив попытки совершить самоубийство. Я лечилась в реабилитационном центре", — рассказала артистка, пишет The New York Times.
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