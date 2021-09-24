"Світ навиворіт": Комаров ризикнув життям у новому випуску шоу та потрапив до готелю-в'язниці

У випуску покажуть, як видобувають вугілля в Пакистані, і чим місцеві шахти відрізняються від українських.

Завтра, 25 вересня, о 18:30 на телеканалі 1+1 вийде нова серія "Світу навиворіт", в якій Дмитро Комаров покаже, як видобувають вугілля в Пакистані та ризикне спуститися до шахти, де постійно трапляються нещасні випадки.

Команда "Світу навиворіт" продовжує вивчати закритий для туристів регіон Белуджистан.

У Белуджистані розташовано понад 3 тис шахт. Вугільна справа є однією з найголовніших джерел доходу для місцевих. Однак, назвати це масштабним і сучасним виробництвом дуже складно.

"Попри те, що шахти в Пакистані в основному приватні, з українськими шахтами тут практично немає нічого спільного. Це більше нагадує нелегальні копанки, ніж масштабне виробництво. "Чорне золото" тут добувають на глибині трьох кілометрів - таку інформацію повідомив директор шахти. Однак ці цифри викликають сумніви, оскільки для роботи на такій глибині необхідне спеціальне обладнання, а його тут немає", - розповів Дмитро Комаров.

Як з'ясувалося, для видобутку вугілля тут використовують примітивні генератори, рейки, збиті металевими заклепками, і дерев'яну вагонетку, яку трос опускає на три кілометри вглиб.

Дивно, що одна і та сама вагонетка перевозить вугілля, підіймає шахтарів і привозить їм до шахти їжу. Через відсутність елементарної техніки безпеки, за офіційними даними на шахтах Белуджистану гине від 100 до 200 шахтарів на рік в результаті нещасних випадків.

Дмитро Комаров і Олександр Дмитрієв підуть на відважний крок і спустяться до шахти, щоб дізнатися, в яких умовах працюють пакистанські шахтарі. Спускатися їм доведеться на дерев'яній вагонетці, не піднімаючи голови. До речі, керівник шахти, якому вона приносить великі доходи, жодного разу не був внизу, тому що вважає це занадто небезпечним.

"Це повністю не відповідає нормам безпеки. У нас немає захисного спецодягу, саморятувальника, який може врятувати шахтаря від нестачі повітря або несподіваного викиду газу. Я тримаюся просто за залізну основу і зараз головне завдання - не зірватися. Над нашою головою замість нормальних опор - звичайні дерев'яні, які можуть обвалитися будь-якої миті. Дуже крутий спуск. Каска нашого гіда впала і полетіла до безодні. Я тепер розумію, чому тут гинуть люди", - поділиться Дмитро Комаров.

Що сталося з командою під землею і чому Дмитро Комаров вперше в історії програми вирішив зупинити знімання, телеглядачі зможуть дізнатися вже завтра о 18:30.

Також Дмитро Комаров покаже, як туристів охороняють в закритому місті Кветті. Дипломатам, офіційним делегаціям і журналістам тут можна жити тільки в одному готелі - Кветта Серена Готель. Саме його називають найбезпечнішим місцем у місті. Територію готелю, яка зовні нагадує єгипетський або турецький курорт, одночасно охороняють 27 озброєних охоронців.

"Цей готель негласно можна назвати готелем-в'язницею або готелем-фортецею. Охороняється це місце ретельніше, ніж деякі посольства. Іноземцю не можна вийти за територію готелю пішки, тільки на спецтранспорті. Крім того, якщо приїжджому загрожує небезпека, його тут можуть закрити на день-два, а то і на тиждень. Тому це місце для своїх зустрічей часто вибирають політики, чиновники або багаті люди регіону, бо знають, що тут нічого страшного не трапиться", - зазначив Дмитро Комаров.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Щоб заїхати на територію готелю, необхідно пройти кілька етапів огляду, низку шлагбаумів і автоматичних бар'єрів, які одразу закриваються після того, як проїде автомобіль.

Смертельна небезпека в пакистанській шахті та готель-фортеця в центрі Кветти - дивіться у новому випуску "Світу навиворіт" завтра о 18:30.

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