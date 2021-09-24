"Динамо" подовжило контракт із ключовим легіонером: він зізнався, чому залишається в Україні

"Динамо" подовжило контракт із ключовим легіонером: він зізнався, чому залишається в Україні

Карлос де Пена продовжить виступати за столичний клуб.

Уругвайський півзахисник Карлос де Пена підписав нову угоду з київським "Динамо".

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Термін нового контракту не розголошується. Попередня угода 29-річного уругвайця з киянами закінчувалася в кінці цього року.

Карлос де Пена підписав новий контракт із «Динамо» Уругвайський півзахисник нашої команди продовжить виступати за «Динамо». Попередня угода гравця діяла до кінця 2021-го року, тож клуб та гравець уклали нову. Опубліковано FC Dynamo Kyiv Пʼятниця, 24 вересня 2021 р.

Після підписання нового контракту з "біло-синіми" Карлос пояснив, чому зважився на цей крок.

"Думаю, я ухвалив правильне рішення. Сподіваюся, що в цьому сезоні ми зможемо захистити все завойовані титули. Для мене було дуже важливо відчувати підтримку Містера, який дав мені зрозуміти, що я потрібен команді. Цей фактор - одна з головних причин, чому я залишаюся в Києві. Крім того, в "Динамо" я маю можливість виступати в Лізі чемпіонів і постараюся знову виграти чемпіонство. Тому, звичайно ж, дуже радий, що продовжив контракт з київським клубом", - цитує хавбека офіційний сайт клубу.

Де Пена став гравцем "Динамо" в квітні 2019 року, прийшовши у статусі вільного агента. Відтоді вихованець уругвайського "Насьйонала" провів у складі киян 87 матчів, забив 19 голів і зробив 17 асистів

Разом з киянами Де Пена виграв чемпіонат та по два рази Кубок і Суперкубок України.

У нинішньому сезоні уругваєць провів за "Динамо" 8 матчів у всіх турнірах, відзначився 2 голами і 2 результативними передачами.

Як повідомляв ТСН Проспорт, "Динамо" покарали за звірячий напад ультрас на вболівальників.

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