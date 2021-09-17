"Світ навиворіт": кочівники напали на Дмитра Комарова в пустелі Пакистану

Дмитро Комаров покаже, як живуть кочові народи Пакистану.

У новому випуску "Світу навиворіт", який вийде вже завтра, 18 вересня на "1+1", Дмитро Комаров потрапить в табір до кочових пустельних народів Пакистану і покаже, як живуть в закритій для туристів провінції Белуджистан.

Дмитро Комаров на мотоциклі крізь піщані дюни відправився на пошуки місцевих племен, щоб пізнати справжнє життя кочовиків. Однак шлях виявився непростим - транспорт Комарова загруз в пісках, тому частина дороги йому довелося подолати пішки.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Кочівний народ пустелі Тар називають предками відомих нам ромів. Вчені вважають, що роми прийшли з індійських племен, що населяють штат Раджастан. Ці люди все життя кочують пустелею і виживають завдяки верблюдам. Тварин розводять на продаж. Покупці приїжджають навіть з інших країн. Але самі кочівники живуть у дуже скрутних умовах. Їхні діти не ходять до школи, а деякі дорослі навіть не вміють рахувати.

"У кочівників в пустелі Тар немає дому, вони все життя перевозять свої ліжка і ковдри на возах, запряжених віслюками. Це і є їхні пересувні будинки. Кочують слідом за верблюдами. Господарям верблюдів ці люди приносять мільйони доларів. Самі ж живуть дуже скромно", - розповів Дмитро.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Кочівники миють посуд, використовуючи замість мийного засобу пісок, а замість губки - звичайну траву. У пустелі заведено фарбувати очі – до того ж не тільки жінкам, а й чоловікам, і навіть дітям. Кочовики використовують для цього сурму - косметичний олівець, до складу якого входить натуральна сажа і подрібнені мінерали. Вони вірять, що так зможуть захистити очі від сухого пустельного клімату. Дмитро Комаров також на собі випробував цей незвичайний макіяж.

Дмитро Комаров біля верблюдів / пресслужба каналу "1+1"

Ведучий також спробує місцеві страви і пригостить кочовиків українськими. Мандрівник привіз їм чорний хліб і червону ікру. Однак, вони вельми обережно поставилися до такого частування.

Незабаром з'ясувалося, що кочовики не можуть відпустити гостей без подарунків. Тільки подарунки тут не дарують, а очікують від гостя.

"В один момент гостинність кочового народу розчинилася. І з'явилися прямі погрози відібрати у нас техніку та речі. Охорона нам повідомила, що необхідно швидко йти. Але поїхати від цих людей не так просто. До машини, де лежить вся наша апаратура, залізло кілька чоловіків. А решта обступили її", - розповів Дмитро Комаров.

Залагодити конфлікт і безпечно виїхати з пустелі Дмитру Комарову та Олександру Дмитрієву допомогла пакистанська армія, яка супроводжувала знімальну групу.

Далі команда "Світу навиворіт" відправиться в Белуджистан - найнебезпечнішу провінцію Пакистану, закриту для туристів. Потрапити туди без спеціальних дозволів дуже складно.

Дмитро Комаров / пресслужба каналу "1+1"

Белуджистан - історичний регіон, який поділений між трьома країнами: Афганістаном, Іраном і Пакистаном. Тут живе велика частина народу белуджі, у яких своя мова, традиції та одяг. Їх легко відрізнити від інших пакистанців за особливо великим тюрбаном. Напружена ситуація в цьому регіоні пов'язана з тим, що частина народу белуджі хоче відокремитися і створити свою державу.

Кветту, столицю провінції, називають містом-в'язницею. Через постійні збройні конфлікти, Дмитра Комарова супроводжуватиме військовий конвой з чотирьох джипів та озброєною охороною. Місто настільки небезпечне, що виходити на вулицю без охорони іноземцю тут не можна.

"Кветта, на превеликий жаль, - один з найбільш закритих міст на землі. Туристам там є, що подивитися, але поки це небезпечно. Зараз це справжня фортеця для іноземця. Приїжджі тут найчастіше опиняються в готелі. І в кращому випадку можуть пересуватися містом в супроводі охорони", - каже Дмитро.

Ведучому вдалося потрапити на найважливіше свято для цього регіону - День белуджської культури. У телеглядачів буде унікальна можливість побачити традиції місцевого народу. Жителі міста розкажуть мандрівнику, як стати справжнім белуджі і навчать його традиційному белуджському танцю. Крім того, "Світ навиворіт" дізнається, що спільного в українців та місцевих жителів.

Кветту також називають м'ясною столицею Пакистану. Комаров вивчить візитку регіону - традиційну белуджистанську кухню. Зовні напівзруйновану будівлю не назвеш найпопулярнішим рестораном місцевої кухні, але саме вона популярна на весь регіон. Тут готують тільки одну страву, а місцеві жителі намагаються замовити її заздалегідь. Кулінарна візитна картка белуджів - баранчик, приготований за особливим рецептом в підземній глиняній печі. Мандрівникові випала унікальна можливість своїми очима побачити всі етапи приготування м'яса по-пакистанськи.

Небезпечна нічна пригода "Світу навиворіт" в пустелі і секрети традиційної страви закритої провінції Белуджистан - дивіться у новому випуску завтра о 18:30 на 1+1.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання