"Мир наизнанку": Комаров рискнул жизнью в новом выпуске шоу и попал в отель-тюрьму

В выпуске покажут, как добывают уголь в Пакистане, и чем местные шахты отличаются от украинских.

Завтра, 25 сентября, в 18:30 на телеканале 1+1 выйдет новая серия "Мира наизнанку", в которой Дмитрий Комаров покажет, как добывают уголь в Пакистане и рискнет спуститься в шахту, где постоянно происходят несчастные случаи.

Команда "Мира наизнанку" продолжает изучать закрытый для туристов регион Белуджистан.

В Белуджистане расположено более 3 тыс шахт. Угольное дело является одним из главных источников дохода для местных. Однако, назвать это масштабным и современным производством очень сложно.

"Несмотря на то, что шахты в Пакистане в основном частные, с украинскими шахтами здесь практически нет ничего общего. Это больше напоминает нелегальные копания, чем масштабное производство. "Черное золото" здесь добывают на глубине трех километров — такую информацию сообщил директор шахты. Однако эти цифры вызывают сомнения, поскольку для работы на такой глубине необходимо специальное оборудование, а его здесь нет ", — рассказал Дмитрий Комаров.

Как выяснилось, для добычи угля здесь используют примитивные генераторы, рельсы, взбитые металлическими заклепками, и деревянную вагонетку, которую трос опускает на три километра вглубь.

Неудивительно, что одна и та же вагонетка перевозит уголь, поднимает шахтеров и привозит им в шахту пищу. Из-за отсутствия элементарной техники безопасности, по официальным данным на шахтах Белуджистана погибает от 100 до 200 шахтеров в год в результате несчастных случаев.

Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев пойдут на отважный шаг и спустятся в шахту, чтобы узнать, в каких условиях работают пакистанские шахтеры. Спускаться им придется на деревянной вагонетке, не поднимая головы. Кстати, руководитель шахты, которому она приносит большие доходы, ни разу не был внизу, так как считает это слишком опасно.

"Это полностью не соответствует нормам безопасности. У нас нет спецодежды, самоспасателя, который может спасти шахтера от нехватки воздуха или неожиданного выброса газа. Я держусь просто за железную основу и сейчас главная задача — не сорваться. Над нашей головой вместо нормальных опор — обычные деревянные, которые могут рухнуть в любой момент. Очень крутой спуск. Каска нашего гида упала и полетела в бездну. Я теперь понимаю, почему здесь гибнут люди ", — поделится Дмитрий Комаров.

Что случилось с командой под землей и почему Дмитрий Комаров впервые в истории программы решил остановить съемки, телезрители смогут узнать уже завтра в 18:30.

Также Дмитрий Комаров покажет, как туристов охраняют в закрытом городе Кветте. Дипломатам, официальным делегациям и журналистам здесь можно жить только в одном отеле — Кветта Серена Отель. Именно его называют самым безопасным местом в городе. Территорию отеля, которая внешне напоминает египетский или турецкий курорт, одновременно охраняют 27 вооруженных охранников.

"Отель негласно можно назвать отелем-тюрьмой или отелем-крепостью. Охраняется это место тщательней, чем некоторые посольства. Иностранцу нельзя выйти за территорию отеля пешком, только на спецтранспорте. Кроме того, если приезжему грозит опасность, его тут могут закрыть на день-два, а то и на неделю. Поэтому это место для своих встреч часто выбирают политики, чиновники или богатые люди региона, зная, что здесь ничего страшного не случится ", — отметил Дмитрий Комаров.

Дмитрий Комаров / пресс-служба канала "1+1"

Чтобы заехать на территорию отеля, необходимо пройти несколько этапов осмотра, ряд шлагбаумов и автоматических барьеров, которые сразу закрываются после того, как проедет автомобиль.

Смертельная опасность в пакистанской шахте и отель-крепость в центре Кветты — смотрите в новом выпуске «Мира наизнанку" завтра в 18:30.

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