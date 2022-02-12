"Євробачення-2022": текстова онлайн-трансляція фіналу нацвідбору

Сьогодні стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Сьогодні, 12 лютого, о 18:30 розпочнеться фінал національного відбору на "Євробачення-2022".

Як відомо, до фіналу пройшло 8 виконавців та колективів. Так, за право представляти Україну на міжнародній музичній першості змагатимуться Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA та WELLBOY.

Сайт ТСН.ua веде текстову онлайн-трансляцію нацвідбору, де глядачі можуть стежити за перебігом подій на конкурсі і першими дізнатися ім'я переможця.

Читайте також: "Євробачення-2022": дивіться онлайн-трансляцію фіналу нацвідбору