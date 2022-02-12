"Євробачення-2022": дивіться онлайн-трансляцію фіналу нацвідбору

Скоро стане відомо ім'я представника від України на конкурсі.

Сьогодні, 12 лютого, о 18:30 розпочнеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2022".

Як відомо, до фіналу пройшло восьмеро виконавців та гуртів. Так, за право представляти Україну в італійському Турині змагатимуться Michael Soul, Barleben, ROXOLANA, CLOUDLESS, Our Atlantic, Alina Pash, Kalush Orchestra та WELLBOY. У прямому ефірі фіналісти наживо заспівають та продемонструють свої постановки.

Подивитися онлайн-трансляцію фіналу можна тут:

А сайт ТСН.ua веде ще й текстову онлайн-трансляцію Нацвідбору, де глядачі можуть стежити за перебігом подій на конкурсі і першими дізнатися ім'я переможця.

Нагадаємо, організатори отримали 284 заявки на участь у Нацвідборі на "Євробачення-2022". 17 січня було оголошено 27 учасників, які потрапили до лонглиста. Серед них члени журі сформували вісімку фіналістів.

Фінал відбудеться у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі суспільного телеканалу UA:ПЕРШИЙ.

Ведучими шоу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Судді – співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

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