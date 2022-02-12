Розпочалася телефонна розмова Байдена з Путіним

Головне питання переговорів - російська агресія Росії проти України.

Близько 18:00 суботи, 12 лютого, розпочалася телефонна розмова президента СШа Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє CNN з посиланням на свої джерела.

Головна тема розмови - можливе російське військове вторгнення до України.

Раніше повідомлялося, що розмова мала відбутися в понеділок, 14 лютого. Проте американська сторона наполягла, аби вона відбулася раніше.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що російський президент Володимир Путін досі не ухвалив рішення про розгортання масштабного наступу на Україну, проте зазначив, що попередив кремлівського лідера про непіднімні наслідки для економіки РФ у такому разі.

Перед розмовою з Байденом Путін понад півтори години говорив телефоном із президентом Франції Еммануелем Макроном - також про російську агресію проти України.

Агентство France-Presse повідомило, що Макрон проведе переговори з президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом України Володимиром Зеленським.

Це просто огидно: що таке політичне хамство та як йому протидіяти

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